TV: Suarez otroliga facit - tvåmålsskytt när Atlético tappade seger

Luis Suarez, 34, blev i fjol borttvingad från Barcelona och skrev i stället på för Atlético Madrid. Sedan dess har han imponerat stort i Atlético och under måndagskvällen stod han för två nya mål mot Celta Vigo hemma i La Liga.

Suarez kvitterade, strax före halvtid, till 1-1 och gav, i den 50:e minuten, sitt lag 2-1 med sitt 16:e ligamål på 17 framträdanden den här säsongen. Atlético såg därefter ut att vara på väg mot en seger och tre nya poäng, men i stället kvitterade Celtas Facundo Ferreyra till slutresultatet 2-2 i slutskedet av matchen.

Suarez kan dock, trots krysset, trösta sig lite med att han nu, enligt sportanalysföretaget Opta, är den spelare som snabbast gjort 16 mål för en "ny" klubb i La Liga under 2000-talet sedan Cristiano Ronaldo gjorde 15 mål för Real Madrid under säsongen 2009/2010. Portugisen anslöt inför den säsongen från Manchester United.

Atlético Madrid toppar nu La Liga med åtta poäng ner till tvåan Barcelona. Atlético har även en match färre spelad än toppkonkurrenten.

