TV: Suárez tvåmålsskytt i 200:e La Liga-matchen - har nu gjort 154 La Liga-mål

Länge såg första halvlek mellan Atlético Madrid och Elche ut att sluta mållös, men med fyra minuter kvar till pausvisslan sjöng det till. Kieran Trippier hittade Luis Suárez inne i boxen, som med minsta möjliga marginal fick en touch på bollen och det var 1-0 för hemmalaget. Målet var, enligt La Ligas twitterkonto, anfallarens 153:e mål på 200 La Liga-matcher.

Knappa kvarten in på den andra halvleken utökade Atleti sin ledning, återigen var det Suárez som höll sig framme, mål nummer 154 i La Liga alltså. Yannick Carrasco hittade in till uruguayanen som från snäv vinkel stötte in 2-0.

Elche fick dock kontakt kort efter hemmalagets 2-0 när Lucas Boye nickade in reduceringen.

Tio minuter från slutvisslan punkterade dock Atleti matchen när Diego Costa gjorde 3-1 från straffpunkten.

Atlético Madrid toppar tabellen med sina 29 poäng.