TV: Succélaget Girona vann igen - toppar La Liga

Girona, som förra säsongen var nykomling i La Liga, har under den här säsongen imponerat stort i den spanska högstaligan. Den katalanska klubben har tampats i toppen under hela hösten, och gjorde även bra ifrån sig under måndagen mot Alavés hemma i ligan.

Artem Dovbyk satte i den 23:e minuten 1-0, och strax före halvtid, i den 42:a minuten, utökade Portu till 2-0 för den spanska klubben.

I andra halvlek punkterade Dovbyk matchen, då han blev tvåmålsskytt till 3-0, vilket också blev slutresultatet på Montilivi.

Girona toppar tabellen med två poäng ner till Real Madrid på andra plats i La Liga.

Samtliga matcher i La Liga sänds på TV4 Play.