TV: Vild Barça-glädje - Lewandowski avgjorde i 93:e: "Vem annars?"

Barcelona är utslaget ur Champions League och det är ingen vild gissning att den katalanska storklubben nu kommer gå "all in" på att vinna La Liga, där man ligger tre poäng bakom serieledaren Real Madrid.

På lördagskvällen väntade ett bortamöte med Valencia på Mestalla för Barça, och då fick supertalangen Ansu Fati chansen från start. Efter drygt 20 minuter hade 19-åringen en boll i nät men målet dömdes bort för offside efter VAR-granskning.

I början av andra halvlek hade Valencia en boll i nät, men även det målet dömdes bort efter VAR-granskning. En hemmaspelare hade nämligen tagit bollen med handen i sekvensen innan Samuel Lino slog till.

Barcelona jagade sedan ett ledningsmål i slutminuterna och kom nära flera gånger, men man fick vänta till sen tilläggstid innan utdelningen kom. För i 93:e minuten var skyttekungen Robert Lewandowski påpasslig i straffområdet då han stötte in Raphinhas inlägg.

- Då slår han till! Vem annars? Vem annars!? Det är Robert Lewandowski. Han är oerhört bra på att ta sig till chanserna och han är oerhört bra på att stöta in bollen på just det där viset. Det har han gjort så oerhört många gånger i Bayern München, och nu har han börjat göra det i Barcelona-tröjan också, sa C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Det var Robert Lewandowskis 13:e fullträff för säsongen. 1-0-segern betyder att Barcelona nu går upp på första platsen i La Liga med bättre målskillnad än Real Madrid, som dock har en match färre spelad.

Startelvor:

Valencia: Mamardashvili - Correia, Paulista, Comert, Gaya - Foulquier, Guillamon, Almeida - Kluivert, Cavani, Lino.

Barcelona: Ter Stegen - Baldé, Koundé, Garcia, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Fati.