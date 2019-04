TV: Zidanes vinstrad slut - Real föll tungt mot Valencia

För några veckor sedan presenterade Real Madrid Zinedine Zidane som nygammal tränare. Fransmannen fick också en fin start på sin andra sejour med segrar mot både Celta Vigo och Huesca.

Men på onsdagskvällen tog segertåget slut, i bortamötet med Valencia. Goncalo Guedes gav hemmalaget ledningen efter att snyggt ha placerat bollen intill ena stolpen med högerfoten. När Real Madrid sedan som bäst jagade på för en kvittering kom nästa kalldusch.

Med drygt fem minuter kvar att spela nådde mittbacken Ezequiel Garay högst på en hörna och skallade in 2-0 för Valencia.

Matchen slutade med 2-1-seger för Valencia efter att Karim Benzema reducerat under slutsekunderna. Real är hela tretton poäng efter Barcelona som toppar tabellen.

Nedan ses Guedes 1-0-mål.

