Umtiti matchhjälte i toppmötet - Barça slog nytt La Liga-rekord

La Liga-ledaren Barcelona tog ett steg närmare ligatiteln under lördagen när trean Valencia besegrades med 2-1 på Camp Nou.

Hemmalaget tog ledningen efter en kvart när Philippe Coutinho hittade in med en fin passning till Luis Suarez som satte dit 1-0.

I den 24:e minuten var Marc-André ter Stegen nära att bjuda Valencia på kvitteringsmålet. Men målvakten räddade upp situationen när han via ribban styrde undan Rodrigos avslut från nära håll.

I inledningen av andra halvlek var Valencia mycket nära att kvittera på nytt. Rodrigo blev helt frispelad och avslutade mot mål, men Gerard Pique kom emellan och kunde avstyra.

Istället vände Barcelona och på en hörna nickade Samuel Umtiti in 2-0 med sitt första mål för säsongen. Precis som vid 1-0 var det Philippe Coutinho som stod för assisten.

Gästerna reducerade sent i matchen genom en straff från Dani Parejo. Ter Stegen gick rätt och såg ut att rädda bollen, men på något sätt gled den in mellan tyskens armar.

Valencia kom dock inte närmare än så. Barcelona tog en ny seger och närmar sig La Liga-titeln.

I och med segern klev Barça upp på 39 raka matcher i ligan utan att förlora - som första lag någonsin i La Liga.

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Busquets, Iniesta, Suarez, Messi, Coutinho, Paulinho, Jordi Alba, Roberto, Umtiti.

Valencia: Neto - Vezo, Garay, Gabriel, Gaya - Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes - Rodrigo, Santi Mina.

History made! 📚@FCBarcelona has become the first team in #LaLigaHistory to go 39 consecutive matches without losing! 💥 #BarçaValencia 2-1 pic.twitter.com/O09SehnEIX