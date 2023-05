Uppgifter: Ancelotti stannar i Real Madrid

Det är uppgifter från den franska tidningen L’Équipe som gör gällande att Ancelotti förväntas fullfölja sitt nuvarande kontrakt, som löper ut sommaren 2024.

Enligt uppgifterna har den senaste tidens resultat övertygat klubbledningen om att behålla Ancelotti ytterligare en säsong, trots att rivalen Barcelona knep La Liga-titeln.Vidare rapporterar L’Équipe att klubbledningen är nöjd med sättet som Ancelotti har lyckats föryngra truppen.

Ancelotti själv har i intervjuer meddelat att han vill stanna kvar i klubben ytterligare en säsong, trots att det bland annat har ryktats om att 63-åringen är aktuell som förbundskapten för det brasilianska landslaget.

ANNONS

Ancelotti ersatte Zinedine Zidane som Real Madrid-tränare under sommaren 2021, då han gick in på sin andra sejour i klubben. Under sin tränarkarriär har han vunnit hela fyra Champions League-titlar.