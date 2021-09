Uppgifter: Barças beslut om Koeman - efter krismötet i natt

Sämsta starten någonsin i ett Champions League-gruppspel och i La Liga har Barcelona tappat poäng i tre av de sex inledande matcherna. Ronald Koemans framtid som tränare för den katalanska storklubben är allt annat än säker, med andra ord.

Enligt Sport hade Barcelonas ledning ett krismöte i natt där möjligheten att sparka nederländaren diskuterades. Nu kommer dock rapporter från spanska Marca som pekar på att Ronald Koeman blir kvar i Barça - i alla fall till det stundande landslagsuppehållet.

På lördag väntar ett bortamöte med Atletico Madrid och enligt uppgifterna kommer Koeman att leda laget då. 58-åringen kommer dock inte att finnas med på tränarbänken eftersom han fortfarande avtjänar den två matchers långa avstängning han fick i samband med matchen mot Cadiz i ligan.

The Guardian-journalisten Fabrizio Romano rapporterar samtidigt att Barcelona har börjat leta efter en ny tränare. Klubbens plan är att byta ut Ronald Koeman, men rekryteringsarbetet - som nu har påbörjats enligt Romano - förväntas ta några dagar att slutföra. Enligt uppgifterna ska samtal föras med flera olika potentiella kandidater till tränarposten.

Barcelona står på tolv inspelade poäng efter sex omgångar i La Liga. Ett facit som träcker till en sjättepalts i tabellen.

Barcelona are looking for new manager and the current plan is to change - it could take some days. Process started with the whole board involved. Talking with many different candidates to replace Ronald Koeman. 🔴 #FCB #Barça