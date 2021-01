Uppgifter: Barcelona skjuter upp presidentvalet

Under 2021 kommer FC Barcelona att hålla ett presidentval. De tre återstående kandidaterna att ta över som president är Joan Laporta, Victor Font och Toni Freixa. Valet skulle hållas 24 januari, men nu verkar det skjutas upp.

Enligt den spanska tidningen AS kommer ett möte hållas mellan de de kandidaterna, och den tillfälliga ledningen under fredagskvällen - för att diskutera framtiden för valet. De katalanska myndigheterna har presenterat nya coronarestriktioner fram till just 24 januari, som gör att ett val inte kan hållas.

Människor får bara lämna sin kommun för jobb, utbildning eller av medicinska skäl. Således skulle människor inte få gå och rösta på näste Barcelona-president.

Enligt AS kan ett system där man får rösta online eller via post införas.