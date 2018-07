Uppgifter: Coutinho vill hjälpa Barça - söker nytt medborgarskap

Den brasilianske världsstjärnan Philippe Coutinho lämnade i januari Liverpool för att få till sin drömflytt till Barcelona och La Liga. Han blev därmed lagets tredje spelare utanför EU och fyllde därmed kvoten för antal spelare utanför Europa som ett lag får ha i La Liga.

Enligt spanska tidningen Mundo Deportivo, som får medhåll av Marca och Sport, så kommer nu Coutinho att söka portugisiskt medborgarskap för att inte längre fylla lagets kvot, vilket i sådana fall hjälper klubben att hämta in ytterligare en spelare utanför EU.

Barcelona har sedan tidigare kopplats ihop med en övergång för Coutinhos landsman Willian från Chelsea, vilket Coutinho nu kan hjälpa till att genomföra med ett europeiskt medborgarskap.

Enligt de spanska medierna, så kommer Coutinho att fortsätta spela för Brasiliens landslag, men förhoppningen är att han även ska ha ett portugiskt pass till nästa säsong.

Den spanska giganten hade under den förra säsongen tre spelare utanför Europa i form av Paulinho, som nyligen lämnade klubben, men även Yerri Mina och just Coutinho. Därefter värvade klubben nyligen in Arthur från Gremio, vilket fyllde kvoten igen efter Paulinhos avsked från den regerande spanska mästaren.