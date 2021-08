Uppgifter: Ødegaard helt klar för engelsk storklubb

Martin Ødegaard spenderade våren på lån hos Arsenal - där han imponerade trots en del skadeproblem. Sedan dess har hans framtid varit högst oklar - där han kopplats ihop med en permanent flytt till Arsenal - samtidigt som Real Madrid varit tveksamma till en försäljning. 22-åringen fanns inte med i ligapremiären mot Alaves i helgen.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att Ødegaard är klar för Arsenal. Övergångssumman sägs landa på 40 miljoner euro och norrmannen ska ha skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över fem år.

Enligt norska tidningen VG blir han den dyraste norske spelaren någonsin. Tidigare rekordet var Sander Berge den dyraste när han gick från Genk till Sheffield United för drygt 25 miljoner euro.

Ødegaard kom till Real Madrid under 2015, men har bara gjort åtta ligamatcher med klubben genom åren. Han har i stället varit utlånad till Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad och Arsenal under de senaste åren. Ødegaard har vidare gjort ett mål på 30 A-landskamper med Norges landslag. Han är även lagkapten i det norska landslaget.

