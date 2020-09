Uppgifter: Efter Suárez Atletico-flytt - styrelseledamöter väntas lämna Barça

Att Luis Suárez flyttar till Atletico Madrid, det är ingen hemlighet. De flesta nationella och internationella medier har rapporterat om ämnet flitigt den senaste veckan och under måndagen rapporterade den trovärdige The Guardian-journalisten Fabrizio Romano att övergången var klar. Allt man väntade på för att slutföra affären var att sälja Álvaro Morata till Juventus, en övergång som blev officiell under tisdagskvällen.

Enligt spanska Cadena SER kommer Atletico inte betala någon övergångssumma för Suárez, som kommer tjäna 7,5 miljoner euro (omkring 80 miljoner kronor) per säsong i den spanska huvudstaden, men Atletico kommer att behöva betala två miljoner euro varje säsong som Atletico kvalificerar sig till Champions League med Suárez.

Suárez försäljning väcker dock reaktioner i Barcelona. Enligt Onda Cero-journalisten Alfredo Martínez har beslutet att släppa 33-åringen skapat en spricka i Barcelonas styrelse, och avhopp från styrelseledamöter är nu att vänta.