Uppgifter: Griezmann lämnar Barça - klar för konkurrent

Under Deadline Day verkar det som att Barcelona inte ligger på latsidan. Tidigare under dagen har det rapporterats om att klubben budat på Red Bull Leipzig-spelaren Daniel Olmo och nu talar mycket för att en anfallare lämnar och en ny kommer in.

Flera medier, som exempelvis Marca och L'Équipe, skriver att Antoine Griezmann är klar för en flytt från Barça till Atlético Madrid, som han tillhörde mellan åren 2014 och 2019 och gjorde 133 mål för på 257 matcher.

Enligt franska L'Équipe återvänder Griezmann till Atletico Madrid, som han spelade i innan han skrev på för Barcelona 2019. Enligt Fabrizio Romano vill Barcelona ersätta fransmannen med Luuk De Jong från Sevilla.

