Uppgifter: Nederländske legendaren blir ny Barça-tränare

Barcelona förlorade med förnedrande 8-2 mot Bayern München i Champions League-kvartsfinal och därefter har flera spanska medier rapporterat att tränaren Quique Setién kommer att få sparken. Enligt Cope har även Josep Maria Bartomeu även sagt att "Setién är borta".

Det har ryktats om att klubbikonen Xavi, den förre "Spurs"-tränaren Mauricio Pochettino och den nederländske förbundskaptenen Ronald Koeman varit aktuella för att ta över som tränare i klubben. Nu uppger journalisten Fabrizio Romano, som bland annat jobbar för The Guardian, att Ronald Koeman lämnar sitt uppdrag som nederländsk förbundskapten och tar över Barcelona efter Sétien. Enligt Romano kommer Koeman att presenteras i veckan.

Koeman har ett förflutet i Barcelona, då han spelade i klubben från 1989-1995. Han var också assisterande tränare i Barcelona i slutet av 1990-talet.

Som spelare representerade Koeman, förutom Barcelona, klubbar som Feyenoord, Ajax och PSV Eindhoven. Därtill gjorde han 78 landskamper för Nederländerna.

Efter sin aktiva spelarkarriär har han tränarmeriter från bland annat Everton, Southampton, Valencia och nu senast Nederländernas landslag.

Ronald Koeman has been choosen as new Barcelona manager. He's going to leave Holland National team to join Barça - official statement on this week. Here we go! 🤝🔵🔴 #FCB #Barcelona #Koeman