Uppgifter: Raiola i möte med Real Madrid om Haaland

Tidigare under torsdagen rapporterade Sky-journalisten Fabrizio Romano och flera spanska medier om att Mino Raiola och Alf-Inge Haaland träffat Barcelona. Anledningen? Diskutera en övergång för sonen Erling Haaland.

En video visade att agenten och pappan syntes till på flygplatsen i Barcelona. Nu kommer nya uppgifter kring resan. Enligt Romano har de satt sig på ett plan, rest till Madrid, för ett liknande möte med representanter för Real Madrid.

"Planen är tydlig. Prata med fem topklubbar om deras intresse, projekt, förslag, och sedan bestämma sig om framtiden", skriver Romano han på Twitter.

Samtidigt uppger han att Dortmund inte kommer acceptera något mindre än 150 miljoner euro, för en affär till sommaren. Trots det verkar tyskarna inte vilja tappa sin guldklimp.

Dortmunds sportchef Marc Zorc kommenterade situationen för Sky där han gav tydliga besked.

- Igår pratade jag med Mino Raiola. Vi var väldigt tydliga med att vi inte vill sälja i sommar, sa han enligt Sky.

Enligt spanska Mundo Deportivo kommer Raiola och Alf-Inge Haaland resa till London för att räffa representanter för Manchester United, Manchester City, Chelsea och Liverpool.

Mino Raiola is meeting with Real Madrid after Barcelona and the plan for #Haaland is so clear: talk with 5 top clubs interested, their projects, proposals and then decide for the future. It’ll be a long race.