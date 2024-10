Uppgifter: Real Madrid ångrar Mbappé-värvningen

I somras slog Real Madrid på den stora trumman när man plockade in Kylian Mbappé från PSG. Detta blev en förstärkning till det lagbygge som gick hela vägen och vann Champions League i våras.

Det har dock stormat kring den franske fixstjärnan under tiden i den spanska huvudstaden.

Rapporterar om interna sprickor, delvis sviktande prestationer och de skäliga misstankarna om våldtäkt efter Mbappés besök i Sverige är bara några av rubrikerna som har florerat i media under hösten.

Nu uppger den franske frilansjournalisten Romain Molina, som bland annat arbetar för The Guardian, The New York Times och BBC, att Real Madrid ångrar att de plockade in 25-åringen i somras.

- De ångrar att de tog in honom. Jag garanterar det. Jag har pratat (med folk) om det inofficiellt. Det har inte alls blivit vad de förväntade sig. Det var ett infall av (Florentino) Perez. Det var bara Perez som ville ha honom, säger Molina till Colinterview.

Molina fortsätter:

- Perez har alltid gillat de stora spelarna. Han har också en son-relation med honom (Mbappé)… klubben mår inte bra av det. Först och främst på grund av hans nivå, vilket inte alls är på de förväntade nivåerna, i omklädningsrummet är det inte bra, men det är inte nödvändigtvis Mbappés fel.

- Jag tror att Real har gjort ett stort misstag. Han hade ingen försäsong, han spelade direkt, till skillnad från (Jude) Bellingham. När du ser hur Mbappé är fysiskt vid 25 års ålder… du kan inte förklara det för mig. Det fysiska tappet som han har haft vid 25, det har jag aldrig sett.

Mbappé har noterats för sex mål på tio matcher i La Liga och Champions League under säsongsinledningen.