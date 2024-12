Utspelet: "Lamine Yamal var bäst i världen 2024"

Ballon d'Or gick till Rodri. Medan Vinicius Juniro vann Fifas, ”The Best”. Men om du frågar agenten Jorge Mendes så var det en annan spelare som var världens bästa spelare under året.



- Lamine Yamal var den bästa spelaren i världen 2024. Men folk röstade inte på honom för att han bara är 17, säger Jorge Mendes enligt Fabrizio Romano.

Värt att nämna i sammanhanget är att Mendes är agent för just Lamine Yamal.



- De röstade inte på Lamine för att de tror att han har mycket mer tid till att vinna priset, säger han också i samband med Globe Soccer Awards i Dubai, Förenade Arabemiraten, under fredagen där Lamine Yamal utsågs till årets unga spelare.

Annons

Den spanska supertalangen hade ett kanonår 2024 där han slog igenom i FC Barcelona innan han under sommaren var en bärande spelare i det Spanien som vann EM-guld.

Under hösten har han fortsatt sin succé och står noterad för fem mål och tio assist på 16 La Liga-matcher. För närvarande rehabiliterar han dock en ankelskada som väntas hålla honom borta till början av januari.



- Jag kommer komma tillbaka ännu bättre från min skada. Jag kommer att vara redo med mer hunger. När du slutar spela under ett tag så börjar du uppskatta att spela ännu mer, säger han själv om skadan enligt Fabrizio Romano.

17-åringen blev dock inte prislös under året då han utsågs till den bästa unga spelaren i EM, vann Tuttosports pris som årets "Golden Boy" (bästa spelare under 21) och han tog dessutom plats i årets lag på The Best-galan som hölls i december.

Annons

Hans kontrakt med Barça löper ut sommaren 2026. Men Jorge Mendes bekräftade under fredagen att det kommer att förlängas.