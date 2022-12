Vändningen: Lewandowski får spela mot Espanyol

Robert Lewandowski blev utvisad i sista La Liga-matchen mot Osasuna inför VM-uppehållet. Efter att ha kommit in vårdslöst i en duell och delat ut en armbåge mot en motståndare fick han syna det röda kortet. När han därefter vandrade av planen gjorde han en gest mot domaren som kan tolkas som nedvärderande, hävdar spanska medier.

Domen blev tre matchers avstängning. Något som fick Lewandowski att reagera.

- Jag förstår verkligen inte varför jag blir avstängd i tre matcher för det, om jag ska vara ärlig. Jag förtjänar verkligen inte det. Det är orättvist, sa polacken nyligen till Mundo Deportivo.

Barcelona överklagade beslutet till spanska fotbollsförbundet, men fick avslag. Klubben nöjde sig dock inte där och tog ärendet vidare till idrottens skiljedomstol, Cas.

Och nu kommer vändning.

Efter en förlikning i en spansk tvistedomstol har ärendet lagts på is som en försiktighetsåtgärd i väntan på Cas-domen, meddelar Barcelona på sin hemsida.

Därför kommer Robert Lewandowski att vara tillgänglig för spel i derbyt mot Espanyol på nyårsafton. Ett glädjebesked för tränare Xavi, som också riktat kritik mot avstängningen. Lewandowski är även med i Barcelonas matchtrupp.

Matchen mellan Espanyol och Barcelona på nyårsafton ser du på C More och C More Fotboll. Matchstart 14.00.