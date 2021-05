Zidanes domarilska: "Förstår ingenting"

Real Madrid tappade värdefulla poäng i titelstriden när de "bara" fick med sig 2-2 hemma mot Sevilla under söndagskvällen. Eden Hazard kvitterade på stopptid när han fick Toni Kroos skott på sig, men det är inte den situationen som ger de största rubrikerna i Madridpress morgonen efter match.

Med dryga kvarten kvar kontrade Real och fick straff när Karim Benzema fälldes av Sevilla-målvakten Bono. VAR-rummet hade dock upptäckt en hands på Real-mittbacken Eder Militão i anfallet dessförinnan och i stället fick Sevilla en straff de kunde ta ledningen på.

Det är inga små ord på Marcas och Diario AS (båda Madridtidningar) förstasidor under måndagsmorgonen. "Situationen som förändrade La Liga", som Marca uttrycker det med stora bokstäver. "Real Madrid förlorar till en hands", skriver AS.

Real Madrid-tränaren Zinedine Zidane var även han oförstående till domarens beslut att blåsa straff för Sevilla.

- Jag förstår ingenting. Om det är hands på Militão är det hands på Sevilla-spelaren också. Inget som domaren sagt har övertygat mig. Jag snackar aldrig med domare, men i dag är jag arg, säger Zidane enligt Marca.

Enligt Marca ses situationen också i ett större sammanhang av många inom Real Madrid: klubben är inte rättvist behandlad. En känsla som går igen både i ledning och omklädningsrum.