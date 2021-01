Zidanes försvarstal: "Jag tar mitt ansvar - det som händer får hända"

Real Madrid åkte under onsdagskvällen ut mot tredjeligalaget CD Alcoyano i sextondelsfinalen i den spanska cupen. Real Madrid ledde med 1-0, men släppte sedan in 1-1 i slutet av matchen och föll med 2-1 efter förlängning. Real Madrid spelade de sista tio minuterna av förlängningen med en spelare mer på planen, men släppte ändå in ett avgörande mål i den 115:e minuten till uttåg ur cupen.

Nu går chefstränaren Zinedine Zidane ut och tar på sig förlusten.

- Jag tar som vanligt på mig det. Spelarna försökte och om vi hade gjort ett andra mål, så hade det varit en annan match, men så är fotbollen. Målvakten gjorde två eller tre räddningar och vi gjorde inte ett andra mål, men jag tar på mig ansvaret. Vi är utslagna, säger Zidane enligt spanska tidningen Marca och fortsätter:

- Jag tycker att spelarna gjorde vad de kunde på planen. Vi hade chanser och när du inte får in bollen i mål, så kan det här hända. Det är en svår stund, vi är ute ur cupen och vi borde ha gjort saker och ting annorlunda, men spelarna försökte.

Real Madrid har även hackat lite i La Liga senaste tiden och har därmed tappat mark till Atlético Madrid i toppen av tabellen. Real Madrid är fortsatt tvåa i ligan, men nu med fyra poäng upp till Atlético, som dessutom har två matcher färre spelade än Real Madrid.

Zidane menar dock att han fortsatt känner stöd från sin spelartrupp.

- Jag tror det, men du får fråga dem. Vi har gjort bra saker, sämre på sistone, men utöver de senaste matcherna har vi gjort bra saker den här säsongen. Vi måste koncentrera oss på det vi kan göra framöver, säger han.

Zidane vill vidare inte spekulera i om han riskerar att få sparken.

- När man förlorar blir det alltid snack. Jag tar mitt ansvar och det som händer får hända. Jag är väldigt lugn. Spelarna vill vinna varje match, de försöker och ibland händer annorlunda saker. Då får man ta ansvar för det.

Real Madrid ställs på lördag mot John Guidettis Alavés borta i La Liga.