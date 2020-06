AFC överkört av Dalkurd - flera spelare borta på grund av corona

AFC Eskilstuna föll på tisdagen med 5-0 mot Dalkurd.

En anledning till de stora siffrorna kan vara att AFC hade flera spelare borta med anledning av coronaviruset - och endast hade tre juniorer på bänken.

- Vi har en elva nu plus att vi lånat in tre juniorer på bänken, men i övrigt har vi inte mer just nu, sa AFC-tränaren Özcan Melkemichel inför matchen till Dplay.