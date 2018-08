AFC vann toppmötet - trots kaptenen utvisad

AFC Eskilstuna tog i kväll emot Halmstads BK i ett toppmöte i superettan. Hemmalaget var inför matchen tre poäng bakom Hallandslaget på allsvensk kvalplats, vilket innebar att båda lagen hade mycket att spela för på Tunavallen.

Hemmalaget inledde mötet bäst och fick i den 19:e minuten en drömstart. Christian Miljevic slog ett inlägg mot Samuel Nnamani i straffområdet, som var kylig och stötte in bollen i mål till 1-0. Fem minuter senare såg matchen däremot ut att vända till bollklubbens favör, då Anel Rashkaj avvärjde ett anfall genom att välta omkull Tryggvi Hrafn Haraldsson utanför straffområdet. Det gav direkt rött kort och HBK ett bra läge att vända på matchen.

Så blev det däremot inte i slutändan. Halmstad tyckte både i slutet av första och under stora delar av andra halvlek på för ett kvitteringsmål, men lyckades inte överlista Gianluca Curci i hemmamålet. Då kontrade i stället Gustav Jarl in 2-0.

HBK reducerade i den fjärde övertidsminuten till 2-1, men kom inte närmare än så. AFC Eskilstuna passerade därmed HBK i tabellen på bättre målskillnad och gick upp på tredjeplats, medan bollklubben numera är fyra i superettan.

- Vi börjar riktigt bra och är helt överlägsna, gör 1-0 och sedan får vi en frilägesutvisning. Sedan har de bollen och trycker ner oss, men vi är starka defensivt, vilket vi visat under hela säsongen. Vi håller de borta under hela andra halvlek, får ett 2-0-mål som är jävligt skönt och sedan reducerar dem. Vi klarade oss och tog tre jävligt viktiga poäng. Det är skitkönt, säger AFC Eskilstuna-backen Alexander Michel till C More.