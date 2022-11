Ahl Holmström kvalhjälte efter bisarra inhoppet: "Tänker: 'Vad händer?'"

2-0-ledningen från första kvalmötet utökades till 3-0 (1-0 i matchen) när Viktor Lundberg satte dit bollen för Örgryte IS mot Sandvikens IF i den första halvleken. Ställningen stod sig halvleken ut och i paus gick målskytten Lundberg ut. In i spel kom Alexander Ahl Holmström in - som senare skulle komma att spela en hjälteroll efter stor dramatik.

- Det kändes stabilt efter första halvlek och jag får reda på att jag ska in i halvtid. Då är det bara att ställa om. Det kändes som att jag åkte skridskor där ute, för jag hade inget fäste i skorna, säger han.

Men både Öis och inhoppande Ahl Holmström fick en mardrömsstart på den andra halvleken. Sandviken kvitterade omgående i matchen och reducerade till 1-3 i totalen - och skapade dramatik.

ANNONS

Tre minuter senare kom nästa Sandviken-mål. Öis-spelarna var märkbart tagna av stundens allvar - och samlades i en ring för att snacka ihop sig inför de avslutande 40 minuterna.

- Det var väl inte att man satt och diskuterade, det blir ju att många säger saker. Vi snackade om att vi skulle gå mot samma sak och komma överens om att ”så gör vi”. Vad det var, det minns jag inte ens själv! Men det handlade om att vi skulle komma ihop som en enhet, säger Alexander Ahl Holmström.

Kvarten senare letade sig också 3-3 in i mål och pulsen steg på Gamla Ullevis hemmaläktare. Förlängningsläge.

- Det kommer bara mål på mål. Man tänker: ”Vad händer?” Jag hade ju inte ens hunnit in i matchen innan vi släpper in, så man hinner tänka lite, berättar 23-åringen.

Men det märkliga inhoppet skulle till sist få ett lyckligt slut för Alexander Ahl Holmström. I matchminut 71 fick han bollen i straffområdet - och fick på något sätt in bollen i nät till 4-3 i totalställningen, vilket stod sig matchen ut och betydde nytt kontrakt för Örgryte IS.

ANNONS

- Jag var klinisk, klinisk. Det brukar jag vara, men det var ett tag sedan. Jag minns bara att jag vräkte mig fram och kände att det var dags att trycka dit den.

Hur kändes det mentalt att spela en sådan här match?

- Det var en jävligt konstig match. Det var väl roligt att det blev så här till slut. Sedan förstår jag att det var oroligt på läktaren ett tag, men vad fan, det måste bli lite spänning i vardagen! säger Alexander Ahl Holmström glatt.