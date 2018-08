Ailton sugen på Öis-comeback - på besök mot HIF

Det blev en ny förlust för Örgryte då man under tisdagen tog emot Helsingborgs IF hemma på Gamla Ullevi. Visserligen spurtade hemmalaget rejält under slutminuterna och var bara en ribbträff från att kvittera till 4-4, men det blev förlust. Laget har nu inte vunnit på nio raka omgångar.

Men på läktaren hade man finbesök. Brassen Ailton Almeida, som mellan 2004 och 2006 stänkte in mål för Öis, såg matchen på Gamla Ullevi.

- Öis kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Det var här allt började när jag bara var 19 år. Mina känslor, herregud ... Jag tycker jättemycket om klubben och har jättestor respekt för dem. Det är jättekul att vara här, säger Ailton till Göteborgs-Posten.

Nyligen besökte forwarden en Örgryte-träning och då förklarade Öis klubbchef Niklas Allbäck för GP att någon återkomst för Ailton inte var aktuell. Men någon gång innan karriären är slut vill 33-åringen spela för Göteborgsklubben igen.

- Det hade varit jättekul att komma tillbaka. Jag har, som jag säger, starka känslor för Öis och det kommer jag alltid att ha. Jag hoppas att jag ska kunna spela här igen någon dag. Det hade varit roligt, säger Ailton.

Enligt GP spelade han senast för Al Jazira i Abu Dhabi och tidningen skriver att han nu "letar efter en ny klubb därikring".