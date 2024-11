Allt om Öis stora förvandling 2024: "Då var vi plötsligt ett av seriens bästa lag"

Örgryte IS har med sina tolv allsvenska titlar tagit fjärde flest SM-guld i historien (lika många som både AIK och Djurgårdens IF).

Sedan det allsvenska uttåget 2009 har Öis däremot gått en lång ökenvandring i superettan, med dubbla sejourer i division 1 (2011-2012 samt 2014-2015).

Efter att den forna toppklubben tvingats kvala sig kvar i superettan både 2022 och 2023 valde man i vintras att ruska om ordentligt i den sportsliga ledningen.

Bland annat anställdes den förre Degerfors-tränaren Andreas Holmberg som ny tränare den 13 december. Drygt två veckor senare presenterades Pontus Farnerud, tidigare i bland annat IFK Göteborg, som ny sportchef.

Annons

I en stor intervju med Fotbollskanalen backar Farnerud bandet till sin första tid i Öis, för ett knappt år sedan.

- Jag kom in i en fin klubb, framför allt, med goda värderingar och en känsla på Öis-gården som trots ett par tuffa år hade en positivitet över en ny organisation. Det fanns en förhoppning om att kunna vända de negativa resultaten, säger han.

Farnerud fick omedelbart ett mastigt jobb att sätta sig in i, då Öis inte hade haft någon permanent sportchef anställd sedan Igor Krulj fått sparken i maj 2022.

- I min roll var det inledningsvis otroligt mycket att sätta sig in i. Arbetsuppgifterna hade varit spridda på flera positioner tidigare. Men sakta och säkert föll bitarna på plats och jag kunde börja lyfta blicken och arbeta mer långsiktigt.

Han fortsätter:

- Det fanns en osäkerhet och en oro över att kanske hamna där (i en tuff situation) igen, men det fanns också en tydlighet och en väldigt bestämd känsla av att vi måste förändra saker och ting. Det tycker jag att styrelsen har gjort på ett bra sätt.

Annons

- Man har bestämt hur organisationen ska vara uppbyggd och gett oss på sporten stort mandat att lita på den processen.

Inledningsvis riktade Farnerud allra främst sitt fokus mot att få till ett så slagkraftig lag som möjligt, i en befintlig Öis-trupp med stukat självförtroende efter flera tuffa säsonger. Allt med en mycket strikt budget.

- Det var en utmaning. Jag var inte helt inställd på att det skulle vara så tufft ekonomiskt. Men det handlade om att skapa de bästa förutsättningarna som möjligt utifrån ekonomi.

- Därför gjorde vi förändringar i vintras där spelare fick lämna. Sen plockade vi in de spelartyperna och personligheterna som skulle lyfta oss och komplettera den befintliga truppen.

Farnerud vill inte specificera hur lite pengar han hade att röra sig med, men förklarar att det fanns 17-18 spelare när han anlände samt "väldigt lite löneutrymme till att ta in nya spelare".

Annons

- Då fick vi flytta kostnader. Det gjorde vi även under sommarfönstret för att landa in budgeten på bästa sätt. Det har vi gjort bra under året och ska vara nöjda.

***

När säsongen väl sparkade igång fick Örgryte en mardrömsstart. Med tio omgångar spelade låg Öis sist i tabellen med endast en seger och sex inspelade poäng på kontot.

Farnerud pekar ut de främsta anledningarna till den mörka starten.

- Nummer ett är relationerna. Allting var så nytt. Det tar tid att bygga upp det och sätta relationer både på och utanför planen. Tydligheten i spelet, ändrat spelsystem, ny tränare, ny sportchef, ny assisterande tränare.

- Sen fanns det en skörhet mentalt utifrån hur det har varit de senaste åren.

Det var en av de främsta anledningarna till att Farnerud värvade både Tobias Sana och Mikael Dyrestam. De två, tillsammans med Christoffer Styffe som redan fanns i laget, skulle bidra med viktiga mental styrka i truppen.

Annons

- De hade ett lite annat bagage och var lite mer obrydda över situationen, säger Farnerud.

Trion fanns däremot inte med under starten av säsongen på grund av skadeproblem, vilket hämmade Rödblått betänkligt.

När var det som tuffast?

- Det två första matcherna i superettan är vi inte nöjda med alls. Där kände vi att vi inte hittade rätt. Efter det hade vi många bra prestationer men fick inte resultat.

Vad gjorde att ni klarade av att stå stadigt när det stormade som mest?

- Vi litade på spelartruppen som vi hade och visste att vi hade mycket kvalitet i den. Vi fick stöd av styrelsen. Jag och ledarstaben hade en samsyn i vad vi behövde förändra men framför allt vad vi skulle bygga vidare på. Det absolut viktigaste var att vi hela tiden skulle utvecklas som grupp, oavsett resultat.

Vad förändrade ni främst?

Annons - Vi förändrade lite grann i våra principer i spelet, men framför allt var det att spelarna lyfte sig efter hand när vi fick resultat och kontinuitet. Då var vi plötsligt ett av seriens bästa lag.

Efter de tio första omgångarna började Öis sakteliga plocka poäng - och när den 16:e superettan-matchen var spelad kunde Rödblått slutligen ta sig upp från de två direkta nedflyttningsplatserna.

Då började Örgryte plötsligt få fart på både spelet och poängskörden.

- Vinsterna började trilla in och då är det klart att vi kände att vi kunde börja blicka uppåt ordentligt.

Här blev Tobias Sana en stor nyckel för Öis. Den tidigare IFK Göteborg-, Malmö FF- och BK Häcken-spelaren hyllas av Farnerud.

- Han har varit prestigelös och satt laget först. Han har hjälpt både laget och individer att utvecklas både på och utanför planen. Det är en fin människa och en härlig fotbollspelare.

Annons

Även Mikael Dyrestam, som hade flera tunga skadeår i ryggen men växte ut till en gigant i Rödblått under säsongen, lyfts upp av Farnerud.

- Fotbollsmässigt har han egenskaper som är otroligt fina. Sen har han ledaregenskaper i att styra ett försvar.

Den kanske största nyckeln stavas däremot Andreas Holmberg, som stod fast vid sin spelfilosofi och till sist fick snurr på hela laget.

- "Adde" kom från några tuffa år i Degerfors. Självklart måste det ha varit tufft för honom inledningsvis att inte få resultat utifrån det sätt som han vill spela på. Men det finns också ett lugn i hans ledarskap. Där tycker jag att han har varit väldigt trygg och inte stressat upp gentemot laget. Han har gett spelarna kärlek och förtroende, säger Farnerud.

- Han har varit tufft när han har behövt vara det, men han lyfter laget och spelarna på ett otroligt bra sätt. De egenskaperna har en bra ledare.

Annons

När superettan till sist kunde summeras slutade Öis på en femteplats. Faktum är att Rödblått endast var en ynka seger mot Landskrona ifrån att knipa kvalplatsen till allsvenskan.

- Det är härligt att vi var där uppe och hade möjligheten att ganska långt in på säsongen blanda oss i de platserna. Vi har några matcher under hösten som vi kunde gjort bättre och har framför allt en förlust mot Trelleborg borta som jag tycker är helt onödig.

- Men så är det väl för alla lag. Man får zooma ut där och vara lite realistisk. Men det är klart att jag känner att vi lika väl kunde ha tagit några poäng till och slutat ännu högre upp i tabellen.

Han lägger sedan till - med eftertryck:

- Vi ska samtidigt ha respekt för var vi kommer ifrån. Det viktigaste är att vi bygger vidare och fortsätter att utvecklas som förening.

Annons

Efter två starka segrar i omgång 29 och 30 var Öis de facto bäst i hela superettan under den andra halvan av säsongen, med totalt nio vinster och 30 inspelade poäng under den perioden.

- Vi har en otroligt fin grupp med ett jäkla driv. En härlig sammanhållning där alla jobbar hårt för att hjälpa laget. Det ger resultat. Vi har hittat rätt i dynamiken i gruppen, med karaktärer och kvaliteter på planen, förklarar Farnerud.

***

Efter den urstarka avslutningen av säsongen, var står Öis inför nästa säsong?

Farnerud svarar:

- Vi vände två matcher till vinst på slutet. Det säger mycket om vad vi vill med detta. Nu kan spelarna gå in i en ny säsong med en positiv känsla, vilket inte har varit fallet tidigare år.

- Men det absolut viktigaste är att vi fortsätter att utvecklas. Vad det leder till får vi se. Det är klart att Öis som förening har en ambition om att spela i allsvenskan. Men vi måste ha respekt för att det har varit några tuffa år, så vi ska jobba i rätt takt.

Annons

Vad vill du säga till de öisare som nu drömmer om ett allsvenskt avancemang nästa år?

- Det är härligt. Det är fantastiskt för våra supportrar och alla som brinner för Öis. Vi hoppas att det ska bli så framöver. Detta året visar att det finns något intressant att bygga vidare på. Det är en härlig känsla som vi ska anamma. Vi ska göra allt vi kan för att bygga vidare på den.

Där blir ekonomin åter en viktig faktor för Öis, som kommer behöva agera smart med små medel för att stärka truppen även inför 2025.

- Vi har liknande förutsättningar som i fjol. Det är en tuff situation för föreningen ekonomiskt. Vi behöver intäkter på olika sätt, vilket vi jobbar med, säger Farnerud.

- Sen är det bara att gilla läget. Det är så här det är och det är de här förutsättningarna vi har. Vi ska göra det vi kan och vårt bästa efter den situationen.

Annons

Hur ser ekonomin ut för Öis inför vintern?

- Vi hade budgeterat för ett minusresultat (omkring -1,5 miljoner kronor), och vi landar väl ungefär där. Jag är inte rätt person att svara på detaljerna, men det är ungefär där vi ligger.

- Det blir en utmaning för mig i min roll att fortsätta utveckla det sportsliga. Och eventuellt kanske behöva sälja spelare.

Är ni tvungna att sälja spelare för att kunna investera i truppen?

- Vi är inte tvungna att sälja spelare, men det skulle underlätta på många håll. Både för vårt eget kapital, likviditet och eventuella investeringar i spelartruppen.

***

När Farnerud klev in i sin sportchefsroll inför 2024 hade Öis tio utgående kontrakt. Där tycker han att klubben nu har en bättre grund att stå på.

Öis har i skrivande stund endast två utgående avtal (lånespelare borträknade). Viktor Lundberg har redan lämnat, men spelare nummer två - Linus Tagesson - finns det fortsatt frågetecken kring.

Annons

Säsongen 2023 var 22-åringen en av Öis klart bästa spelare. Men 2024 spolierades mer eller mindre helt av ljumskproblem, som nyligen opererades igen.

- Vi avvaktar och ser lite utifrån hans skadesituation. Men han finns med i våra tankar inför 2025, säger Farnerud.

- Vi ska inte påskynda något med honom. Det har man gjort tidigare och det har inte resulterat i något bra utfall. Vi avvaktar där och så får han köra på i lugn och ro. När det väl är dags får vi se hur hans situation är och hur han mår.

En annan spelare som det finns frågetecken kring är klubbprofilen Nicklas Bärkroth, 32, vars säsong blev en tung historia med skadeproblem och bristande form.

- Det är klart att Nicklas är besviken över sin säsong. Men han har kontrakt över nästa år och om han är en Öis-spelare 2025 hoppas jag att han bidrar betydligt mer än 2024, säger Farnerud.

Annons

Det låter som att det finns tveksamheter kring en fortsättning i Öis för Bärkroth?

- Vi utgår just nu ifrån att han är kvar. Men det är klart att vi har spelare under avtal som kanske inte är Öis-spelare när säsongen drar igång. Det är klart att även om det finns spelare under avtal vet man inte vad som händer.

Häcken-lånen Abdoulaye Faye och Filip Trpcevski återgår nu till Hisingsklubben, men kan eventuellt komma att återvända till Rödblått inför nästa säsong.

- Vi har en bra dialog med Häcken, så får vi se vad som händer, säger Farnerud.

Finns det intresse från er sida att förlänga lånen?

- Ja, vi tycker att båda två har varit viktiga och bra spelare för oss på olika sätt. Vi får se.

Totalt sett tycker Farnerud nu att truppstrukturen är mer hälsosam än tidigare.

- Vi har förlängt med flera spelare och går in med 18 spelare inför 2025. Vi behöver få in ytterligare några spelare i truppen, men samtidigt har vi några P19-killar som kör med oss nu och det blir extremt viktigt för oss att vår akademiverksamhet lyfter.

Annons

Öis har sedan 2022 ett samarbete med den spanska La Liga-klubben Real Sociedad, där Xabier Ruiz Ocenda finns på plats på Öis-gården som en länk mellan föreningarna. Det ser Farnerud som en viktig del för att utveckla klubbens unga spelare ytterligare.

- Det är ett unikt samarbete med en av Europas ledande klubbar sett till talangutveckling. Jag är otroligt stolt och tacksam över det samarbetet. Just nu har vi inget svart på vitt vad samarbetet har genererat i, men jag är helt övertygad om att vi kommer se det kommande år, avslutar Öis-sportchefen.