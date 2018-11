Almqvist lämnar HIF: "Dags att göra något annat"

Inför årets säsong stod det klart att Reine Almqvist skulle återvända till HIF. Han tränade Helsingborg under mitten av 90-talet och i mitten på 2010-talet arbetade han bland annat som scout i klubben. Men under torsdagen meddelar Helsingborg att han lämnar klubben – trots att laget avancerade till allsvenskan.

Under året har Almqvist, som tidigare varit landslagsscout, haft en roll i HIF:s ledarstab. Där har han bland annat arbetat med planerings- och scoutingarbete.

- Reine har varit en bidragande faktor till framgången 2018 med sin stora erfarenhet och kännedom kring både elitfotboll i allmänhet och HIF i synnerhet. Han har utefter det valda spelsättet varit ett bra stöd till tränarstaben men också jobbat nära spelartruppen. Samarbetet har hållit en hög kvalité och precis som väntat fungerat mycket bra. Vi riktar såklart ett stort tack för årets arbete, säger HIF-tränaren Per-Ola Ljung till klubbens hemsida.

Almqvist själv öppnar nu för en karriär utanför fotbollen.

- Nu när HIF är tillbaka i allsvenskan och efter 51 år inom elitfotbollen känner jag att det är dags att göra något annat. Jag vill tacka alla spelare och ledare för en fantastisk säsong. Stort tack även till HIF-supportrarna för allt stöd under alla mina år i klubben, säger han.

I samband med lördagens möte mellan Helsingborg och Varberg kommer Almqvist att tackas av.

Du ser matchen på C More Live och kan streama den via cmore.se. Avspark 16:00.