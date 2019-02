Jack Lahne fick sitt stora genombrott under den allsvenska hösten och BP-anfallaren, som fyllde 17 i oktober, har varit hett eftertraktad under vintern. Under fredagen blev det klart att Lahne lånas ut till Amiens i Ligue 1.

- Det är väl fantastiskt för honom. Han hade ju en otrolig utväxling under hösten och det har varit ett stort intresse och efter mycket om och men så kändes det rätt för Jack och även för oss, Brommapojkarna, och även för Amiens. Precis som det ska vara, tre stycken som vill någonting bra tillsammans, säger Brommapojkarnas manager Roberth Björknesjö.

Hur har intresset sett ut här under vintern?

- Det har varit ett jätteintresse.

Bara lånet är en ekonomiskt strålande affär för BP. Och om Amiens nyttjar köpoptionen i avtalet så sticker övergången ut i föreningens historia.

- Den är jättebra, jag tycker att det är en bra affär på många sätt. Ett lån till i sommar, där de har en köpoption. Och bara den perioden är viktig för oss både rent ekonomiskt men även för Jack. Och sedan har vi även förlängt Jacks avtal ett år till om de inte skulle utnyttja köpoptionen, till 2021. Och använder de köpoptionen så är det absolut i särklass den bästa affären BP har gjort. Men ska jag vara krass så tycker jag det inte är så konstigt heller, han är exceptionell. Så det ska vara så, säger Björknesjö.

Ser du att det finns en chans att han kommer tillbaka till er i sommar?

- Nej, det tror jag inte. Jag tror att Jack kommer att lyckas och slå sig in. Sedan att det kanske kommer att ta en stund med anpassning och så, och dessutom så är han ju inte 18 år än så det kommer att ta lite tid med själva övergången som det alltid gör innan Fifa godkänner honom.

- Men jag menar, vi tittar statistik och allting. Han har ju en exceptionell statistik. Han springer så otroligt fort, så många meter, som ingen annan som jag har sett hos oss gör.

Björknesjö tror att Amiens är en klubb som kommer att passa Lahne väl.

- Det får vi verkligen hoppas. Jack har spetskvalitéer, men det är framförallt Jack och hans mamma och de också som måste känna vad som känns rätt och att föreningen tror på honom och så vidare. Det är en helhet som ska vara bra. Och där har ju Jack fått vara med och påverka det hela. Men jag tänker mig att på det sportsliga, den här utvecklingen han hade i höstas var ju enorm. Han spelade inte så många matcher, och ändå så blev han bara bättre och bättre för varje match. Jag menar, vi spelade mot Ventspils här i tisdags och han var ju fantastisk... Det är klart att det är otroligt kul att vi från vår akademi har lyckats få fram ytterligare en sådan här fantastisk fotbollsspelare. Det är ju många bra fotbollsspelare som gått igenom akademin, jag har fått förmånen att träna många av dem eftersom att jag har varit i BP så många år. Och det är lika roligt varje gång, säger managern.