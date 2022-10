Avslöjar: Norrby anmält till SvFF - bytte in obehörig spelare i segern som gjorde HBK allsvenskt

Superettan

Här är missen som - i värsta fall - skulle kunna rita om superettan-tabellen och göra att Halmstad trots allt inte är allsvenskt.

Fotbollskanalen kan avslöja att Norrby bytte in en obehörig spelare mot Öster under lördagen och har anmälts till SvFF:s tävlingskommitté.

- En spelare som inte fanns med i truppen hoppade in, säger domaren Adi Aganovic.