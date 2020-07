Avslöjar: Öster fälls av disciplinnämnden - straffas med böter

Sedan Fotbollskanalens granskning av Kian Karam publicerades i november förra året har Svenska Fotbollförbundet sett över hans affärer med svenska klubbar och spelare. I våras stod det klart att utredningen lett fram till en första anmälan till förbundets disciplinnämnd, som är den instans som fattar beslut om eventuella straff i den här typen av ärenden.

I mars kunde Fotbollskanalen berätta att en utbetalning från Östers IF på 25 800 kronor under 2019 till Nordic Scouting AB, Karams bolag, utreddes av SvFF. Utbetalningen redovisade klubben som ett förmedlararvode. Det trots att Karam inte är registrerad som agent, vilket regelverket kräver. Förbundet valde att anmäla superettan-klubben till disciplinnämnden, vilken nu fattat beslut om att straffa Öster med böter på 15 000 kronor.

Fotbollskanalen har tagit del av disciplinnämndens dom och i den framgår det är i samband med en affär rörande Mattias Pavic som Öster ska ha biträtts av Karam.

Östers ordförande Jonas Karlsson har tidigare uppgett för Fotbollskanalen att ersättningen till bolaget rapporterats in fel och att den egentligen betalats ut för ett scoutinguppdrag. Men varken SvFF:s jurister, som anmälde klubben, eller disciplinnämnden köper den förklaringen.

SvFF-juristen Christine Stridsberg är den som lämnade in anmälan mot Öster och i beslutet från disciplinnämnden går det att läsa följande om anmälan:

"Den 23 mars 2020 upptäcktes vid genomgång av föreningarnas förmedlarredovisning för år 2019 att Östers IF lämnat uppgift om utbetalning med 25 800 kr till förmedlaren "Nordic Scouting AB". Med anledning av detta ställdes frågan till Östers IF vilken övergång alternativt kontraktsförlängning detta belopp var hänförligt till. Östers IF återkom inom kort samma dag, genom verksamhetschefen Peter Wibrån, med information om att betalningen var hänförlig till Mattias Pavics spelaravtal. Efter följdfrågor framkom även att Nordic Scouting AB hade representerat Östers IF, och att den fysiska person som företrätt Nordic Scouting AB var Kian Karam".

Efter att Öster informerades av SvFF om att klubben eventuellt skulle anmälas till disciplinnämnden, eftersom Karam inte är registrerad som förmedlare hos förbundet, återkom klubben med en ny version. Då ”meddelade Peter Wibrån – enligt honom efter kontakt med Öster IF:s ordförande - att Nordic Scouting AB inte haft något förmedlingsuppdrag för Östers IF”, går att läsa i anmälan.

"Utbetald ersättning om 25 800 kr avsåg rätteligen scoutinguppdrag och hade felaktigt registrerats som förmedlingsersättning", hävdade Öster enligt SvFF.

För Fotbollskanalen uppger SvFF-juristen Christine Stridsberg att Östers första version var att Karam biträdde klubben när man förlängde nämnde Pavics avtal i slutet av 2018. Den andra versionen gick alltså ut på att Karam utfört scoutinguppdrag åt klubben, och då nödvändigtvis inte scouting av just Pavic (som alltså redan spelade i klubben när affären genomfördes).

- Den ursäkten höll inte, säger Christine Stridsberg.

"Det har inte lämnats någon närmare förklaring till hur misstagen – såväl i fråga om vad som redovisats i samband med förmedlarregistreringen som svaren när SvFF ställt frågor om vad utbetalningen avsett – uppstått. Uppgiften om att Nordic Scouting AB endast utfört scoutingverksamhet framstår mot denna bakgrund som en efterhandskonstruktion", står det om SvFF:s anmälan i disciplinnämndens beslut.

I beslutet framgår också att Öster inte valde att bestrida förbundets anmälan när den väl landade på disciplinnämndens bord.

"Mot bakgrund av vad som framkommit i målet gör nämnden bedömningen att den aktuella utbetalningen är att betrakta som hänförlig till en förmedlare och inte ett scoutinguppdrag. Nämnden konstaterar vidare att varken Nordic Scouting AB eller Kian Karam är registrerade förmedlare samt att det inte finns något avtal mellan förening och förmedlare på sätt som krävs enligt reglementet", skriver nämnden om sin bedömning i fallet och fortsätter sedan:

"Det innebär att Östers IF har brutit mot reglementet och därför ska bestraffas för detta. Det är inte fråga om en ringa förseelse varför påföljden ska bestämmas till böter".

Öster har möjlighet att överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden, men senast den 30 juli.

Fotbollskanalens granskning av Kian Karam visade hur han säger sig vara scout men också agerat som agent på den svenska marknaden. Granskningen kunde bland annat peka på flera specifika spelare som företrätts av Karam efter det att SvFF införde krav om registrering för förmedlare.

Karam är registrerad som förmedlare hos det norska fotbollsförbundet. I Norge har han de senaste åren varit del av ett stort antal affärer, enligt de förmedlarrapporter som förbundet släpper varje år.

Att agera som agent utan att vara registrerad hos Svenska Fotbollförbundet strider mot förbundets regelverk, men det är inte agenten själv som straffas om disciplinnämnden slår fast att ett regelbrott begåtts. Det är i sådana fall den spelare eller klubb som representerats av personen som förbundet agerar mot. Agenten skulle slippa undan straff eftersom den inte omfattas av regelverket så länge den inte är registrerad hos förbundet. En fällande dom skulle dock innebära att agentens chanser till att bli godkänd av SvFF om den i framtiden ansöker om att bli en registrerad förmedlare minskar.

Fotbollskanalen har sökt Östers ordförande Jonas Karlsson och verksamhetschef Peter Wibrån.