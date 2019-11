Batan avslutar elitkarriären: "Jag väntar på att Bajen ska ringa"

Stefan Batan lämnar VSK och riktar kritik mot klubben. Nu ser 34-åringen ut att avsluta elitkarriären, och istället gå in som sportchef i Assyriska. - Det är dags att göra någonting utanför fotbollen, säger Batan i en intervju med Fotbollskanalen.

Sommaren 2018 lämnade Stefan Batan, tidigare i Djurgården och Hammarby, sitt Assyriska för Västerås. Då var klubben en konkurrent, men den säsongen gick VSK upp i seriesystemet och Assyriska ner. 2019 var över innan det knappt hade hunnit börja för 34-åringen. I den fjärde omgången av superettan åkte Batan på en korsbandsskada och det blev inget mer spel under säsongen. Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Västerås - trots att det fanns intresse från båda parter.

- Jag fick ingen säsong i mig egentligen. Det började skitbra och sedan i fjärde omgången en korsbandsskada som gjorde att jag missade hela säsongen. Och det har växt under resans gång, att nu får man kanske börja titta på framtiden utanför fotbollen och lite sådär. Och VSK hade intresse av att kanske fortsätta, jag hade också det ett tag. Men vi började aldrig sitta ner och förhandla så om en fortsättning, utan det låg lite längre fram i tiden tills jag var aktuell att sätta igång igen. Och jag har inte tid att lägga fokus på att sitta och avvakta tills jag kommer tillbaka, utan jag vill veta vad jag ska göra med min framtid ganska snart. Och då sa jag det, att det är bättre att vi går skilda vägar. Och de förstod mig, det var bara att respektera bådas beslut och situation om man säger så. Det fanns lite intresse från båda, men någonstans så kände jag att det är dags att börja kolla på framtiden utanför fotbollen också, säger Batan i en intervju med Fotbollskanalen.

Du kommer inte att fortsätta att spela nu?

- Nja, jag väntar på att Bajen ringer nu (skratt).

- Nä, blir det så blir det att man spelar på lite lägre nivå. Men någon elitfotboll blir det med största sannolikhet inte. Så är det.

Är det skadan som har gjort att du har kommit fram till det beslutet?

- Alltså, jag är inte orolig över att inte komma tillbaka. Det känns redan väldigt bra och jag är redo att sätta igång med fotboll ganska snart. Men någonstans så har det fått mig att tänka över det hela. Man börjar komma upp i ålder, det är dags att göra någonting utanför fotbollen. Och då känns det som att det är rätt tid nu. Skadan har fått en att börja tänka lite mer. Hade jag varit mer aktiv, då är man i det här flowet. Men den har fått mig att tänka mer framtid och längre fram.

Batan kommer dock inte att gå sysslolös länge. Troligtvis kommer backen inom kort att gå in i Assyriska - där han varit i tre sejourer som spelare.

- Jag går troligen in som sportchef i Assyriska så som det ser ut nu. Jag har suttit med dem ett antal gånger och fått en bra känsla för hur de börjar att jobba på rätt sätt igen. Förra året gjorde man ett bra år med i stort sett 80 procent spelare från de egna leden, och det är något som jag kommer att vilja fortsätta med. Jag har alltid flaggat för att producera unga spelare, och de delar samma uppfattning. Så vi är i stort sett överens om att jag går in i den posten, säger Batan.

Vad är det som lockar i ett sådant uppdrag?

- Först och främst så är det ju klubben som jag är uppväxt i. Det känns väl som rimligast att börja där. Det är en roll som jag alltid har drömt om och alltid sett upp till. Många spelare gillar att gå in i tränarbranschen, jag har alltid gillat sportchefsbranschen och den har lockat mig. Det känns som en bra nivå att börja på i division 2. Och som sagt, Assyriska börjar att hitta tillbaka till grunderna och till hur man jobbade förut. Klubben har börjat sanera sina skulder och mår under omständigheterna bra i dag, sett till hur man mådde för två år sedan kan man säga. Och jag har fått se allt hur de jobbar och fått se lite så det har lockat mig att gå in. Och när man ser att det finns potential och att ungdomsverksamheten börjar jobba igen, då lockas man till att jobba med sådant. Eftersom jag själv har varit ungdom i klubben och vet vad det handlar om så kan jag säkert vägleda dem, i alla fall delvis, till att fatta rätt beslut. Sedan har alla sin egen saga hur det kommer att sluta.

- Sedan finns det lite andra grejer, men det håller jag hemligt just nu.

Batan berättar också att det kan bli aktuellt med spel för Assyriska.

- Det är inte omöjligt. Allt handlar om hur det känns. Jag kommer att prioritera sportchefsrollen först. Sedan har jag sagt till tränaren, Martin (Augar) när vi har suttit ner, att jag kommer att träna också och känns det bra och jag behövs så. Jag vill inte gå i vägen för någon potentiell talang som ska blomstra fram. Men är det behov och det behövs så kliver jag in och stöttar absolut, men det ska inte vara på bekostnad av att någon spelare drabbas på det sättet. Utan då är det att det är en viktig match, vi kanske slåss för att gå upp och behöver lite erfarenhet, då är jag absolut inte främmande för att hjälpa till. Men jag prioriterar sportchefsrollen lite högre.

Det låter som att det kan bli klart inom kort?

- Ja, vi är muntligt överens. Så det är egentligen bara en underskrift som saknas.

När Batan nu lämnar Västerås så är han kritisk till hur klubben sköts, kritik som han också har framfört till VSK.

- Jag är ju så som människa, jag står för det jag säger och jag är sådan som är för ärlig. Jag har sagt det till dem och de själva står för det att de inte är där rent kvalitetsmässigt på elitnivå. Av förståeliga skäl är det många som har jobbat ideellt. Och det är många som brinner för klubben men tyvärr har de inte krafterna som kan bygga klubben vidare för att ta nästa steg, tycker jag. Där har man spelare, Markstedt (Peter, som varit både spelare och tränare i klubben) är en av dem. Det finns ett antal ikoner som vet vad det handlar om och jag tycker att de ska man slussa in i klubben i olika roller. För de vet vad det handlar om och de kan ge sin syn på olika saker. Nu handlar det mest om fotbollsinriktat. Sedan finns det ju i en fotbollsverksamhet allt från det administrativa till marknadssida och så, säger Batan och fortsätter:

- Men jag tycker rent fotbollsmässigt att man ska få in personer som vet vad det handlar om som kan få klubben att arbeta åt rätt håll. Och där tycker jag inte att de har den kunnigheten, och de vet själva att de brister på väldigt mycket. Och de erkänner det också, så det är ju bra på det sättet. Och jag tror att de succesivt kommer att börja se över deras verksamhet. Jag hoppas att det jag säger blivit en väckarklocka för dem att göra det lite tidigare än de trodde att de behövde göra det. De är lyhörda i alla fall, och det är bra. Det är en klubb som tar till sig och jag tror att Västerås har förutsättningar för att bli ett stabilt allsvenskt lag. Och då behöver man utvecklas på alla håll och kanter.