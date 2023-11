Baxters stora HIF-uppdrag: "Avgörande för om jag vill syssla med tränarjobbet eller inte"

Stuart Baxter fick en titel som teknisk rådgivare i Helsingborgs IF, klubben som han tränade under 1,5 säsong mellan 2006-2007 och som han även representerade i spelarkarriären. Men bara tre matcher in på årets superettan-säsong sparkades tränarduon med Álvaro Santos och Mattias Lindström, och britten klev ur sin bakgrundsroll för att bli interimtränare.

