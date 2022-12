Bekräftat: Gif Sundsvall och J-Södra anmäls till disciplinnämnden

Under måndagen kommunicerade Svenska Fotbollförbundets licensnämnd sina beslut rörande elitlicenser för 2023. Samtliga klubbar på herrsidan beviljas elitlicens och får därmed stanna kvar i sina respektive serier.

Två klubbar har dock brutit mot ett B-kriterium, vilket inte medför tvångsdegradering. Det är Gif Sundsvall, som ramlade ur allsvenskan i år, och superettan-laget Jönköpings Södra.

På SvFF:s hemsida går det att läsa:

"Beträffande uppföljning av huvudtränare under år 2022 tvingas Licensnämnden konstatera att GIF Sundsvall och Jönköpings Södra IF under mer än 60 dagar haft en huvudtränare som inte innehar PRO-licens eller påbörjat utbildning för PRO-licens, och varför Licensnämnden därför anmält båda dessa klubbar till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd".

ANNONS

Den 15 november varje år måste en klubb som vill beviljas elitlicens ha en huvudtränare som är Uefa Pro-utbildad. Om den tränaren sedan lämnar under året har man 60 dagar på sig att rekrytera en ny sådan tränare.

J-Södra gjorde sig av med Patric Jildefalk under våren och tränades sedan av Óscar García Rodriguez, som inte har rätt licens för jobbet. Gif Sundsvall sparkade Henrik Åhnstrand i somras och han ersattes av Brian Clarhaut.

Hur klubbarna kan straffas? Med maximalt 500 000 kronor i böter.

Fotbollskanalen har tidigare berättat om hur J-Södra medvetet bröt mot regelverket när man anställde Óscar García Rodriguez. Inför att elitlicensen för 2023 skulle prövas valde Smålandsklubben att flytta upp P17-tränaren Niclas Tagesson till a-laget, då han har Uefa Pro-licensen som krävs.