Bekräftat: Krisande Öster sparkar tränaren

Östers IF är jumbo i superettan. Nu får tränaren Christian Järdler sparken - och ny huvudtränare blir Denis Velic. - Jag har starka känslor för den här klubben, säger Velic.

Efter bara en seger på de 16 inledande matcherna i superettan valde Växjöklubben Öster under måndagsmorgonen att agera. Huvudtränaren Christian Järdler bekräftade själv för Smålandsposten att han får sparken.

Öster meddelade senare, via sin hemsida, att Denis Velic (tidigare assisterande tränare under Järdler och spelare i Öster) tar över som huvudtränare, samtidigt som Karl-Gunnar Björklund (tidigare assisterande tränare i Öster) kommer in som en "ny resurs i ledarstaben kring A-laget".

- Denis har funnits inom Östers IF under lång tid och tar nu ansvaret för att säkerställa fortsatt spel i Superettan nästa säsong. Vi är övertygade om att Denis tillsammans med Kalle och övriga i ledarstaben kan få en bra start och få ut kapaciteten som finns i vår trupp och vända den negativa utvecklingen för vårt A-lag, säger Östers verksamhetschef Peter Wibrån i en kommentar på föreningens hemsida.

Öster meddelar vidare att den senaste tidens sportsliga resultat ligger till grund för beslutet att sparka Järdler, som däremot kan stanna inom föreningen, då diskussioner förs om ett fortsatt samarbete framöver.

- Christian Järdler är en väldigt omtyckt och duktig fotbollstränare som har varit uppskattad i sin gärning men också som medarbetare i verksamheten, säger Wibrån.

Velic säger så här om att han nu får huvudansvaret över A-laget:

- Jag har starka känslor för den här klubben som är en klubb som jag har verkat i både som spelare och ledare. Jag ser det som ett väldigt hedervärt uppdrag, en stor ära att få bli huvudtränare i Östers IF. Det är ett mycket tufft läge i klubben nu men vi har ambitionen att jobba stenhårt varje dag för att göra en resa uppåt i tabellen, säger han.

Öster tippades vara ett topplag inför säsongen men har alltså bara tagit en seger och ligger just nu sist i tabellen. Den senaste tiden har klubbledningen valt att förstärka truppen med namn som James Keene, Johan Persson och Johannes Vall. Alla tre spelade från start i den senaste matchen mot Norrby, men det slutade trots det med förlust.

Christian Järdler kom till Öster inför förra säsongen, efter en segdragen tvist med tränarens tidigare arbetsgivare IFK Värnamo.

Förra säsongen slutade Öster på en åttonde plats i superettan.