Bergmark Wiberg: ”Vet att jag är tillräckligt bra för en startplats i Djurgården”

”Fantastiskt. Jag har alltid hållit på Djurgården. Jag tänkte wow. Det var nästan som att jag var kär, jag fick fjärilar i mage”.

Januari 2019 skrev Adam Bergmark Wiberg, 23, på för Djurgården - med stora drömmar. Men under klubbens guldår blev det bara fem matcher för anfallaren och när Kalle Holmberg värvades in stod det klart att Bergmark Wiberg skulle ut på lån. Trots att han precis hade genomfört en knäoperation var det ett flertal superettanklubbar som drog i anfallaren tidigare i år. Valet föll till slut på Örgryte IS.

- Det var en bra lösning. Jag visste att jag skulle få mycket speltid. Jag opererade mitt knä där runt jul och just då kändes det viktigast att komma igång med matchandet. Det kan ju vara tufft att komma tillbaka från en operation, framför allt när det handlar om en knäoperation. Då är det bra att komma in i det genom att spela varje match, vecka in och vecka ut. Jag har inga problem som helst med mitt knä idag, så jag känner att jag har lyckats, säger han till Fotbollskanalen.

Efter en försenad seriestart fick Bergmark Wiberg det svårt att sätta sitt första mål för klubben. Det dröjde enda till augusti mot Jönköpings Södra innan 23-åringen fick nätet att rassla - men då två gånger om. Något som ledde till att det började lossna för Bergmark Wiberg då han i dag står på sex mål.

- Jag är en anfallare och mitt jobb är att göra mål. Folk kan dra ett streck och göra det enkelt genom att konstatera att jag gjorde en dålig säsong första halvan men en bättre den andra. Jag vet att många utifrån ser det på det sättet, men det gör inte jag. Folk utifrån vet inte vad jag har för roll i matcher. Jag hade en viktig roll i vår speluppbyggnad under den första delen, vilket gjorde att jag kom längre ner i planen. Sedan ändrade vi om i spelet lite och då blev min roll tydligare; att hålla mig i boxen och skapa målchanser. När jag fick den uppgiften då började jag göra poäng. Jag har varit bra på olika saker, även om folk utifrån inte ser det så. Jag är inte missnöjd med min första del av säsongen, jag har utvecklat andra sidor också. En stor utveckling, säger han och fortsätter berätta om staden Göteborg:

- Jag trivs väldigt bra. Jag gillar Göteborg som stad och Öis är en fin klubb. I det långa loppet har jag blivit en bättre fotbollsspelare än vad jag var året innan. Målet med utlåningen handlade om att jag skulle bli en bättre fotbollsspelare och det har jag lyckats med. Det är skönt med lite förtroende.

Men allt har inte varit frid och fröjd. Tidigare i september åkte Örgryte på en rejäl smäll i svenska cupen mot IF Lödde då man förlorade med 2-1 och därmed missar nästa års cupgruppspel.

- Det är klart ingen var nöjd. Det är en match man bara inte får torska. Något jag verkligen fick lära mig i min tid från Täby var att motivation slår klass alla dagar i veckan. Det fick vi ett kvitto på i matchen mot Lödde. Tar man saker för givet och tror att det ska bli en enkel match så blir det inte så. Vi var inte påkopplade i den matchen. Vi tog ledningen med och jag vet inte om vi tänkte att vinsten var klar men som sagt… motivation slår klass och de var mer motiverade än oss - därför tog de hem tre poäng.

Efter uttåget i cupen åkte Öis på tre raka förluster i superettan, var det svårt att skaka av sig cupfiaskot?

- Jag kan bara prata utifrån mitt egna perspektiv men jag har lärt mig att det inte går att gräma sig. När jag spelade i Gefle så hade vi två tuffa säsonger och där lärde jag mig mycket. Det var många torskar på rad och då fick jag verkligen lära mig att vi inte kan gräva graven djupare utan det handlar om att fokusera på näst match. Ett nytt tillfälle att visa vad man går för. Man spelar som ett lag men man spelar också för sig själv. Man står i ett skyltfönster. Ska man ta sig någon vart i fotbollen så handlar det om att prestera. Det går inte att gräva ner sig - det är bara att gasa på. Man vet att om man spelar i en bra och fin klubb som Örgryte så har man alltid ögon på sig. Oavsett var klubben ligger så syns man om man gör det bra.

- Det är klart att det kan ha påverkat. Det går inte att undvika att det har hänt mycket organisatoriskt i föreningen men jag håller mig som sagt till det som händer på plan. Det blir för mycket om man ska fokusera på allt annat runt omkring.

När Bergmark Wiberg säger att det ”hänt mycket organisatoriskt i föreningen” refererar han till att klubben valde att, efter en tid med sämre resultat, sparka huvudtränaren Keith Millen. Just nu leds laget av Sören Börjesson och Miguel Beas.

- Jag hade ett bra samarbete med Keith och vi kom överens väldig bra. Det alltid kul att känna att man har ett stort förtroende från en tränare, att få spela varje match. Samtidigt har jag samma förtroende med Miguel och Sören. Jag kan inte fokusera på saker som händer runt omkring. Det är ovanför mig. Miguel och Sören har sett mig under hela säsongen och vet vad jag går för, så det känns bra att man har lite förtroende hos dem också.

Nyligen vann Örgryte sin första match efter fem raka förluster i superettan, men med en poäng ner till kvalplats är situationen är fortfarande kritisk. På frågan hur Bergmark Wiberg ser på de avslutande omgångarna blir han tyst en stund innan han svarar:

- Jag vet hur tabellen ser ut - jag vet att vi har en poäng när till kvalplats men jag försöker fundera så lite som möjligt på det. Jag vet att varje match är ett tillfälle för mig att visa att jag är en otroligt bra fotbollsspelare - i ett skyltfönster. Jag tänkte inte så mycket på det utan jag ger bara 100 procent oavsett vart i tabellen vi står.

Klubben valde att plocka in den förre landslagsspelaren Johan Elmander i ledarstaben, vad kan han bidra med?

- Det är en jättepositiv sak. Han har mycket att bidra med efter en jättefin karriär. Han känns väldigt pedagogisk och utan att ha alltför bra koll så är jag säker på att han har haft perioder då hans lag har gått tuffare - hur har de löst situationen då? Det är sådant han kan bidra med nu.

Vad är dina förväntningar när du återvänder till Djurgården efter denna säsongen?

- Folk brukar fråga mig: ”Vad gör du nästa säsong, hur går tankarna?”. Jag svarar: ”Grabbar, säsongen är inte klar än. Jag måste fokusera på Öis och att slutföra säsongen på bästa sätt.” Utifrån hur jag presterar den här säsongen kommer vara avgörande för hur min nästa säsong ser ut. När säsongen är klar får jag utvärdera och ser vad som händer. Desto bättre jag gör ifrån mig, desto större chans att jag är en startspelare i Djurgården nästa år. Även om jag vet att jag är tillräckligt bra för att ta en startplats i Djurgården.

Han berättar att han ser de flesta av Djurgårdens matcher eftersom han fortfarande tillhör föreningen. På frågan hur han ser på Stockholmklubbens spel denna säsong svarar han:

- Fjolårets säsong var ju en succé rakt igenom - en supersäsong. Det är klart att det inte har gått lika bra poängmässigt men jag har kollat många matcher och jag tycker man ser att det finns många bra fotbollsspelare. Flera av dem var med förra året så spelmässigt tycker jag man har flera bra prestationer. Det mesta studsade rätt förra säsongen. Tur får man inte, man skapar det. Dif hade kanske lite mer tur förra året även om det låg mycket hårt jobb bakom.

Har du någon kontakt med Bosse Andersson (Dif:s sportchef)?

- Det finns en ständig kontakt med Bosse Andersson, Kim (Bergstrand) och ”Tolle” (Thomas Lagerlöf). Det är inte för mycket och det är inte för lite. Det är på en bra nivå. Bosse är en hårt arbetande sportchef - han är duktig där.