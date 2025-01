Beskedet: Dickson blir borta hela säsongen

Det var den fjärde december förra året som Örebro SK presenterade ett nyförvärv: yttern Kim Dickson, 23.

- Nu ser jag fram emot att dra i gång säsongen och träffa alla grabbarna, sa han då.

Men nu har Dickson och Örebro åkt på en rejäl smäll.

Under lördagen går man ut med att Dickson har ådragit sig en knäskada. Efter undersökningar kunde man konstatera att Kim Dickson förväntas bli borta under hela 2025.

"Hela klubben står vid Kims sida och kommer hjälpa honom på vägen tillbaka. Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande", skriver Örebro SK på X.