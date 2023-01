Beskedet: Lagrell slutar som klubbchef i J-Södra

Sebastian Lagrell har varit anställd inom Jönköpings Södra i 13 år. Sedan 2019 är han klubbchef, men dessförinnan har han haft en rad olika roller som exemplevis ekonomiansvarig, kanslichef och evenemangs- och säkerhetsansvarig.

Men nu går parterna skilda vägar.

På fredagen meddelar J-Södra att Lagrell slutar som klubbchef. Södraprofilen har meddelat styrelsen om sin uppsägning och kommer att göra sin sista dag i föreningen den 3 mars i år.

- Jag är väldigt tacksam för mina år i klubben, först ett antal år som ideell och nu tretton år som anställd. Totalt sett är det halva mitt liv. Nu är det dags för nya utmaningar för egen del, men jag släpper självklart inte mitt engagemang för klubben. I den mån jag kan, och klubben vill, kommer jag att ställa upp ideellt, säger Lagrell i ett uttalande.

Ordförande Mats Tidstrand:

- Vi vill verkligen tacka Sebastian för hans insatser under alla år i klubben. Sebastian har ett stort klubbhjärta och har lagt ner ett stort engagemang i Jönköpings Södra IF oavsett roll. Vi vill önska honom all lycka till när han nu söker sig till nya utmaningar och vi är övertygande om att vi ser Sebastian i en framtida ideell funktion inom klubben.

J-Södra ger samtidigt besked om att styrelsen nu kommer att påbörja en "översyn av klubbens administrativa organisation".