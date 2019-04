BETYG: Så snygga är alla superettan-lagens matchställ

Missa inte heller betygssättningen av de allsvenska lagens matchställ - den hittar du här.

Alla betyg och kommentarer är endast skribentens åsikt.

IK Brage

Betyg: 3

Kommentar: Grundidén här är bra, jag tycker att det är ett välbalanserat ställ. I match har man dock en del loggor på shortsen som tar bort den stilrena känslan en aning. Men på det stora hela rätt bra av Brage.

IF Brommapojkarna

Betyg: 3

Kommentar: Rött och svart är snyggt tillsammans. Bra balans mellan färgerna på själva tröjan, men väldigt märklig tunn svart rand i mitten. Svag trea.

Dalkurd FF

Betyg: 2

Kommentar: Ett stort plus att Dalkurd har lyckats hålla stället nästan helt reklamfritt, men en helgrön färg som blir rätt tråkig räcker inte till mer än en tvåa.

Degerfors IF

Betyg: 4

Kommentar: Adidas har blivit Umbro för Degerfors, men man lyckas på nytt skapa ett ställ som känns både snyggt och välbalanserat. Den röda färgen är riktigt bra och framhävs av vita shorts och strumpor, och jag är svag för att man har järn-symbolen på bröstet i stället för hela klubbmärket. Reklamen drar så klart ned en aning, men det här är ett ställ jag gillar skarpt!

IK Frej

Betyg: 2

Kommentar: Frej kör på med samma ställ som i fjol, och det känns inte mycket snyggare nu. En klar tvåa, helt okej men inte mer.

Gais

Betyg: 3

Kommentar: Balanserar på gränsen mellan en tvåa och en trea. Färgerna är väldigt bra och grundidén med grönsvartrandig tröja med vita shorts och strumpor är väldigt fin - men det är något med passformen på tröjan som ser lite mysko ut, plus att de vita shortsen är fulla av reklamloggor. Svag trea för Gais.

Halmstads BK

Betyg: 2

Kommentar: Vad är tanken med bröstpartiet med någon slags lysande ljusare blå nyans? Extremt fult och drar ner Bollklubben från en klar trea till en svag tvåa.

Jönköpings Södra IF

Betyg: 2

Kommentar: Precis som med Gais en bra grundtanke att balansera upp den gröna tröjan med vita shorts och strumpor, men för att det ska få bra effekt måste det vita hållas rätt cleant. Det har inte J-Södra lyckats med, varken på strumporna eller shortsen. Då landar det här i en hyfsat stark tvåa.

Mjällby AIF

Betyg: 2

Kommentar: IK Frej, is that you? Stället är identiskt så när som på klubbmärke och reklam. Reklamloggorna är inte heller mindre eller färre än Frejs, och då kan betyget så klart inte bli högre.

Norrby IF

Betyg: 2

Kommentar: Helt okej grund, men reklamen gör att det här Norrby-stället inte kan blir mer än en tvåa.

Syrianska FC

Betyg: 4

Kommentar: Syrianska är tillbaka i eliten med ett riktigt snyggt ställ. Färgerna sticker ut jämfört med mycket annat i serien, och det är helt rätt att man har gått över till att låta det gula vara grunden i tröjan. Reklamen stör inte speciellt mycket. Snyggt!