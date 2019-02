Blåvitt-aktuell back klar för klubb i superettan

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Henrik Millbert har under försäsongen tränat med IFK Göteborg. Men dit blir det ingen flytt. Han är nämligen klar för IK Frej i superettan. - En spelare vi tror på, säger Frejs tränare Lukas Syberjyski.

Det var i början av januari som IFK Göteborg tog in Henrik Millbert på provspel. Ytterbacken tränade med klubben under en vecka.

Men till Blåvitt blir det ingen flytt för 25-åringen, som tidigare spelat för Piteå IF och Umeå FC.

Millbert har visat upp sig även för Täby-klubben IK Frej under försäsongen och nu är han klar för superettan-laget. Han inledde nämligen på bänken i Frejs match mot Djurgården i svenska cupen under söndagen och hoppade in mot slutet av matchen.

- En spelare som är i en bra ålderskategori för oss. Han är lite äldre jämfört med andra och har en viss rutin av seniorspel. Han kommer få göra sina minuter i superettan och han kommer växa med den uppgiften, säger Frejs tränare Lukas Syberyjski.