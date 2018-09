Bois behöver få in tre miljoner till årsskiftet: "Gott hopp om att lösa det"

Under tisdagen presenterade Landskrona Bois information på sin hemsida om att ”...klubben saknar 200 – 300 000 kronor för att klara september månads löner.” Vilket sätter klubben under tryck, men det är ingen nyhet att man gick in i 2018 med en ansträngd ekonomi och ett negativt eget kapital.

Lägg till att klubben skakades av en maktkamp som slutade med att storsponsorn Peter Condrup tog sina pengar och satte dem i Helsingborgs IF istället och dessutom fick andra sponsorer att vackla i sitt stöd. Därför har man under hela 2018 haft en ansträngd ekonomi.

- Det här en är en gammal ryggsäck som vi släpar på och det har gjort att vi haft ett tufft 2018 och sedan har publikintäkterna svikit. Jag vet att det finns kritiker som säger att vi borde haft kvar en kapitalstark person men det har vi haft tidigare och det har inte hjälpt, säger Urban Jansson.

- Men vi har träffat kommunen och en rad sponsorer och presenterat vår framtidsplan och vår skuggbudget för 2019 och om vi har samma intäkter 2019 som 2018 så klarar vi budgeten 2019 utan problem.

- Det som är positivt är att de vi träffat köper vår historiebeskrivning och tror på vår plan och vi hoppas och tror att det här kommer att lösa sig. Vi räknar kallt med stöd och vi har bra sponsorer som ger oss bra stöd, men det här är gamla skulder som hänger över oss.

I framtidsplanen finns en akademichef för att Landskrona Bois måste utveckla egna spelare, men man har sett till att sänka kostnaderna för löner med tre miljoner kronor för att anpassa klubben till den rådande verkligheten.

Hur påverkar det spelarna som slåss för att hänga kvar i superettan när de får läsa att det är problem att betala löner i september?

- De är informerade om läget och det här är ingen nyhet för de som följer klubben. Redan på årsmötet framkom det här och nu är även likviditeten ansträngd men vi har hopp om att vi ska klara det här.

Klart är att om Bois hänger kvar i superettan, vilket långt ifrån är givet, så måste man klara elitlicensen. Det innebär att man måste återställa det egna kapitalet, som ligger på 2,5 miljoner minus, till årsskiftet. Urban Jansson tror att klubben måste ta in tre miljoner kronor fram till dess om det ska gå.

- Vi har träffat flera parter som vill hjälpa till men ingen kan göra det direkt eller på egen hand men på fyra månader hoppas vi att det ska gå att få tillräckligt många att ställa upp. Vi har gott hopp om att det ska lösa sig. säger Urban Jansson.

Och sportsligt?

- Det är klart att siktet är inställt på att Bois ska klara sig kvar men vi dör inte om vi inte gör det. Att vara strykpojke i superettan är inget som ger större publikintäkter och det är tufft men givetvis vill vi vara kvar.