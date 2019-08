Bottenplacering i superettan och utslagna ur cupen – då skriver Österssupportrarna öppet brev

Till spelare, tränare och ledare i Östers IF,

Årets säsong är fortfarande lite av en chock för oss i Östers officiella supporterförening East Front. Många av oss supportrar trodde på en topplacering i Superettan, men det ena gav det andra och tyvärr också det tredje. Östers IF har inte spelat tillräckligt effektiv fotboll, därför huserar vi nu i Superettans absoluta bottenregioner och åkte även precis nyss ur Svenska Cupen mot ett division 2-lag.

Att skriva ett öppet brev som alla Östersupportrar står bakom är ingen lätt uppgift. Vi supportrar har alla våra egna åsikter om vad som varit och vad som är problemet eller problemen. Men det vi alla vet och förstår är att det inte finns något ont uppsåt i föreningen Östers IF. Det är ingen av er som vill att det ska gå dåligt för Öster. Ni vill alla göra det bra. Vi känner det på läktaren, och just därför finns det fortfarande en kärna kvar som orkar stötta Östers IF under såväl hemma som bortamatcher.

Det vi istället vill påminna er om är att er tid är här och nu, medan vår tid är här och nu, igår och för alltid. Spelare och ledare kommer och går, endast supportrar består. Ni kan alla representera någon annan klubb nästa år, för oss finns ingen annan klubb. Det är Östers IF eller inget. Därför är vår önskan är att ni spelare här och nu tar de extra löpmeterna och fokuserar på att ständigt förbättra era prestationer. Att ni spelare och ledare här och nu tillsammans gör ert yttersta på alla träningar, samlingar och matcher. Att ni här och nu inte tjurar ihop på frustrerade lagkamrater eller supportrar om besvikelsen skulle bubbla upp på ytan ibland. Det kommer alltid en ny match.

Men – framförallt – att vi här och nu inte ger upp förrän vi tillsammans har klarat målet att stanna kvar i elitfotbollen även 2020. Ni på och vid sidan av planerna, vi på läktarna. Vi vet att vi tillsammans har kraften att kunna klara av det. Vi vet vilken potential ni alla har. Nu ska den bara komma fram bättre i lagspelet. Vi tror på att ni alla kan bli bättre och att laget fortfarande kan utvecklas redan under den tid som är kvar av säsongen.

Och slutligen: Vi Östersupportrar räds inte något scenario, vi har redan upplevt allt som går att uppleva i svensk fotboll. Vi har sett vårt lag på rena åkrar ute på landsbygden och på Sveriges största arenor. Vi vet vad det innebär att åka ur en serie och att vinna en serie. Så om ni någon gång under de matcher som är kvar i Superettan 2019 känner att ni inte har något att spela för, spela för oss. Spelar ni för oss så fastnar ni för alltid i våra hjärtan, oavsett hur en säsong slutar. Vi står där alltid på arenorna oavsett.

Öster för evigt.

//East Front