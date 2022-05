Brage ångar på i superettan - går upp på andraplats efter seger mot Norrby

IK Brage har gått starkt under inledningen av årets superettan-säsong. Inför den tionde omgången hade Borlängelaget vunnit fem, kryssat tre och bara förlorat en match - och den positiva trenden skulle de bygga vidare på när Norrby IF gästade Domnarsvallen under lördagen.

André Reinholdsson fick drömläge att ge hemmalaget ledningen efter 21 minuter, då Brage tilldelades en straff. Men 26-åringen lyckades inte förvalta straffen utan fick se den räddas av Anton Cajtoft i Norrby-målet.

Men Reinholdsson skulle komma igen. För i inledningen av den andra halvleken dribblade han bort Norrby-försvaret och smällde upp bollen i nättaket till 1-0 Brage - och bara några minuter senare hade Brage utökat till 2-0 efter en fin soloprestation från Johan Arvidsson.

Fem minuter efter Brages 2-0-mål reducerade Norrby genom Perparim Beqaj, då anfallaren hög på ett inspel från högerbacken Johan Brannefalk. Men det blev matchens sista mål.

Brage vann matchen och placerar sig nu på andraplats i superettan. Norrby, i sin tur, placerar sig på en tolfteplats - en placering ovanför negativt kvalstreck.