Brännström kunde blivit Blåvitt-tränare för 20 000: "Mycket av beslutet låg hos mig"

Säsongen 2017 säkrade Dalkurd sitt första avancemang till allsvenskan i klubbens historia. Laget leddes av huvudtränare Andreas Brännström, en man som senare under året skulle bli rubrikernas man av flera olika anledningar.

Efter att laget tagit klivet upp från superettan kom en förfrågan från IFK Göteborg. Men det blev aldrig någon övergång, och i stället för en flytt uppåt i fotbollshierarkin hamnade Brännström i en ekonomisk konflikt (som numer är löst) med Dalkurd, efter att klubben anställt Azrudin Valentic, trots att Brännström hade ett giltligt avtal med klubben.

- Jag har egentligen inget emot att klubbar väljer vem som ska träna dem, det är upp till dem. För mig får de gärna byta tränare varje vecka även om jag inte skulle rekommendera det. Det måste alltid vara upp till klubben på något sätt. Det säger jag inte så mycket om. Sedan blev det en ekonomisk tvist och den tycker jag var onödig. Jag tycker att jag gjort rätt för mig under de här åren och då räknar man inte med den här typen av efterspel, säger han till Fotbollskanalen.

Men även om han inte fått ett telefonsamtal från Mats Gren så är det inte helt säkert att Brännström tänkt fortsätta i Dalkurd, berättar han.

- Förmodligen, men samtidigt var det en ganska rörig miljö med en dåvarande ägare som… det var i princip hot om sparken varje vecka. Vilket gjorde att jag kände att vi kommit till ett läge där jag skulle vara någon annanstans - eller så skulle vi behöva sätta oss ner och jag förklara att vi inte kan fortsätta jobba på det här sättet.

Så du var inte helt nöjd med sitsen oavsett hur det hade slutat.

- Nej, precis.

Vad gäller turerna kring IFK Göteborg så rapporterades mycket om att förhandlingarna mellan IFK och Dalkurd gick trögt. Blåvitt ville inte betala vad Dalkurd krävde – men sanningen enligt Brännström är att knuten inte grundade sig på det ekonomiska. Andreas Brännström berättar att han själv hade en ekonomiskt fördelaktig klausul inskriven i sitt kontrakt vilket gjorde att han kunde brutit sitt avtal för en liten summa.

Varför blev det inte Göteborg?

- Det blir pajkastning… Man kan säga att man tror lätt att tränare sitter på en stol och väntar på att bli valda, men tränare gör ju sin research och tar sina beslut. Man får inte prata om avtal utåt men det är väl preskriberat nu så då kan jag säga att det var ganska enkelt. Jag hade en klausul där jag själv kunde säga upp det för 20 000 kronor. Jag var alltså Sveriges billigaste elittränare, sedan kan man läsa om förhandlingar och allting men när du har den faktan så förstår du att rätt mycket av beslutet låg hos mig.

Brännström kom helt enkelt inte överens med IFK om andra saker än det ekonomiska, enligt honom själv. Hade parterna enats om alla vilkor så menar Brännström att han på eget bevåg skulle sagt upp sitt avtal med Dalkurd.

- Jag tackade varken ja eller nej, men jag valde att inte säga upp kontraktet.

Du hade ett kontrakt klart med IFK?

- Ja, men jag vet ju vilka rubriker det blir på det där nu, men det är aldrig klart förrän något är påskrivet. Men det är klart att jag hade kunnat snabba på processen genom att säga upp mitt kontrakt.

För Fotbollskanalen berättar Andreas Brännström också att han inte var klubbens förstahandsval.

- Det var andra som tackade nej innan mig. Då kom vi till ett läge där vi var överens ekonomiskt och det fanns ett kontrakt att skriva på.

- Hade Olof Mellberg eller Jimmy Thelin velat så hade jag aldrig kommit på tapeten. Så ödmjuk får man ju vara.

Vid sidan av turerna kring en eventuell flytt till IFK Göteborg och vad som sedan utvecklade sig till en ekonomisk tvist med Dalkurd hamnade Brännström dessutom i blåsväder efter att på Twitter antytt att Syrianska sysslade med systematisk matchfixning. När Fotbollskanalen gjorde en intervju med Brännström backade han inte från sina uttalanden, vilket ledde till en polisanmälan från Syrianska.

- Det var en hektisk period. Vi gick upp i allsvenskan, det var skriverier om andra kubbar, skriverier om det du nämner, det är klart att det blev en rätt så intensiv månad.

Jobbigt?

- Nej, det var egentligen ingen större fara, det var mer att det blev väldigt många telefonsamtal.

För tre dagar sedan presenterades Brännström så som ny tränare för Jönköpings Södra i superettan. Brännström hade då gått utan arbete i runt ett halvår.

- Lite handlar det så klart om pulsen. Nu hade jag suttit ett halvår och inte gjort något, jag började sakna det. Sedan träffade jag ledningen och de gav mig en vettig bild av framtiden.

Hade du någon bild av J-Södra innan du tackade ja?

- Det har ju ingått i mitt jobb att ha koll på andra så det är klart att jag hade en ganska god bild. Det är en hyggligt stabil klubb med bra träningsanläggning, bra geografiskt läge. Det finns ganska bra förutsättningar att göra bra saker här.

Du gick utan jobb i ett halvår efter Dalkurd, hur var det att gå utan fotbollen?

- Det var ett eget val på många sätt också. Jag passade på att åka runt och träffa andra tränare. Som tränare har du ofta den där utbildningen du vill gå på eller de där besöken du vill göra eller de där böckerna som ligger på hög. Jag gjorde det, det är lite som för spelare, man behöver bli bättre. En sak är att coacha och en annan är att förkovra sig. När jag fick möjligheten till att göra det så tyckte jag att det var ett bra tillfälle.

Tackade nej till andra erbjudanden under den här perioden?

- Ja, jag hade väl ett tiotal under det här halvåret. Hälften var väldigt konkreta, hälften var ungefär: ”Hur ser dina planer ut?”

J-Södra, som i fjol ramlade ur allsvenskan, har haft en misslyckad säsong och krigar just nu i botten av superettans tabell. Andreas Brännström hoppas leda laget under en längre sejour och steg ett blir att vända på skutan under hösten.

- Det är klart att det finns ett mentalt läge där man nog hade helt andra förväntningar. Det är ett svar på det. Efter fyra raka förluster och en bottenplacering så mår man inte så bra. Där får vi hitta något sätt att gå vidare.