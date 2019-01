Cajtoft närmar sig comeback efter ett års frånvaro: "Tror stenhårt på att jag ska kunna få uppnå mina drömmar"

Anton Cajtoft gjorde allsvensk debut 2016, när Jönköpings Södra var tillbaka i den högsta serien efter 46 års väntan. U21-landslagsmålvakten hann dock bara göra två och en halv match innan en korsbandsskada förstörde resten av säsongen. Året därpå var Cajtoft tillbaka, i såväl allsvenskan som U21-landslaget. Men i säsongens sista match, i kvalet mot Trelleborg, var olyckan framme igen. Målvakten ådrog sig en knäskålsfraktur, och har inte spelat sedan dess.

Ett år och två månader senare ser Cajtoft ljuset i tunneln. 24-åringen närmar sig full träning och comeback i matchspel.

- Det känns bra, läget är bra tycker jag. Jag har steppat upp träningen en hel del här, och just nu är jag med i full målvaktsträning. Jag har några tester kvar att göra där man ska kolla styrkan och lite grejer innan jag går in i fullt spel på träningen med allt vad det innebär. Avslutsövningar, spelmoment och såna bitar. Men jag ska köra test här snart nu, och förhoppningsvis går jag in i full träning inom en snar framtid, säger Cajtoft till Fotbollskanalen.

Känner du av knät något?

- Det känns bra tycker jag. Jag kan inte säga att jag inte känner någon skillnad mot när jag var frisk, men så var det ju sist också när man kom tillbaka från korsbandsskadan. Första tiden så måste man vänja kroppen liksom. Men jag är jättepositivt, inte överraskad, men glad över hur knät har reagerat. Det känns förvånansvärt bra faktiskt, så det är jätteskönt.

Under rehabiliteringen efter knäskålsfrakturen har Cajtoft fått skjuta fram målsättningen för en comeback.

- Många gånger. Med tanke på att första prognosen jag fick, när skadan hände, var att jag kanske skulle kunna vara med till seriepremiären. Alltså förra året då, och sedan fick man skjuta på det och sedan fick man hela tiden flytta fram det. Och varenda gång man hoppades på att man skulle få steppa upp så såg man att det inte hade läkt som man hade hoppats. Så det gick från seriepremiär, till våren, början på sommaren, efter sommaren och sedan fattades beslut då att det inte skulle bli någon fotboll förra året. Det är klart att man vill spela och det var jobbigt att inte få göra det förra året. Men jag tycker ändå att jag har gjort det bästa möjliga av situationen och inte tittat för mycket i backspegeln utan hela tiden på det man faktiskt kan påverka. Det är jätteviktigt att man jobbar på det sättet när man är inne i en sån period. Kanske hade jag nytta av att jag har gått igenom något liknande förut. Någonstans lär man sig av såna perioder också, säger J-Södra-målvakten.

Hur har det varit att få de här långa avbrotten i karriären?

- Det är klart att det inte är optimalt, så är det ju. Det finns väl ingen spelare som vill vara borta och kanske framförallt hade jag fått ganska bra fart på det, med landslagsspel och spel i allsvenskan. Det var väl inte det man ville, speciellt inte när man kommit tillbaka efter en lång skadefrånvaro 2016 och sedan komma tillbaka och spela ett år i allsvenskan och uppleva U21-EM, så är det väl inget man vill att få hela året därpå också spolierat av en skada. Men någonstans har det hänt och det går inte att titta för mycket bakåt utan hela tiden fokusera på framtiden och se till att göra den sista delen av rehaben så bra som möjligt för att vara redo när jag väl gör min första match.

Hur mycket känner du att de här långa skadeavbrotten har hämmat dina möjligheter att lyckas i din karriär och bli så bra som möjligt? Eller har du inte tänkt så?

- Jag vill inte tänka så i alla fall. Jag har mina ambitioner, och de kvartstår. Även om det har varit en lite krokig väg. Men någonstans tror jag på att om man lägger ner ett hårt jobb så brukar man få belöning i slutändan. Men det är klart att de här skadorna inte är optimala för någon, men jag tror stenhårt på att jag ska kunna få uppnå mina drömmar. Det har jag inte reflekterat över så jättemycket. Just nu handlar det om att få komma tillbaka och njuta av att spela fotboll, då brukar saker gå hand i hand. Då hoppas jag att få stå högst upp på prispallen någon gång.

I slutet på november förlängde Cajtoft sitt kontrakt med Jönköpings Södra med ett avtal som sträcker sig tre år framåt i tiden.

- Det är jätteroligt såklart. Det är en väldigt fin gest av klubben att ge mig förtroende även i fortsättningen, trots det som man har gått igenom. Jag känner bara att det är jättekul och är förstås glad över det, säger 24-åringen.

Tycker du att föreningen har hittat lite stabilitet i Andreas Brännström efter en ganska stökig start på förra säsongen?

- Det tycker jag verkligen. Jag gillar Andreas och jag vet att spelargruppen gör också det och jag tycker att han har ett spännande sätt att se på fotboll. Och han kom ju in mitt i förra säsongen egentligen, och då var väl hans primära uppgift att se till att vi skulle greja kontraktet. Och nu har han fått sätta sina grunder och jobba lite mer med det.Och fått in lite nyförvärv som ser spännande ut, så jag tror att det kan bli riktigt bra faktiskt.

Någon exakt prognos på när Cajtoft ska vara tillbaka finns inte, men det närmar sig.

- Att sätta ett speciellt datum är svårt. Vår målsättning har varit att jag ska vara konkurrenskraftig när säsongen 2019 drar igång. Så det är det som är målsättningen och för att vara konkurrenskraftig kanske man ska ha spelat någon match innan då. Men viktigast nu är att komma in i full träning och få göra några matcher och sedan drar serien igång.

Att 24-åringen, efter ett drygt års frånvaro, är sugen på att få spela match igen råder det ingen tvekan om.

- Det får man väl lugnt säga. Brist på motivation finns det i alla fall inte.