Comeback för Erlandsson efter psykisk ohälsa: "Kul att vara tillbaka"

Tidigare Nottingham Forest- och U21-landslagsmålvakten Tim Erlandsson skrev inför den här säsongen på för IK Frej, men gjorde aldrig någon match med klubben i superettan förrän parterna kom överens om att bryta avtalet. Erlandsson berättade tidigare i sommar för Fotbollskanalen om anledningen till det - psykisk ohälsa.

Erlandsson berättade då att han stärkts av att själv kunna prata om sin psykiska ohälsa, samtidigt som han deklarerade att han fortsatt vill ta en paus från fotbollen.

- Jag tycker inte att det finns någon skam i att berätta att man mår dåligt och det tror jag är viktigt att lyfta fram. Det är fantastiskt med den responsen som jag har fått av alla som har hört av sig. Man märker att man verkligen inte är ensam i det. Därför tycker jag att det är ett så viktigt ämne att lyfta fram och prata om - och det är det som varit bra för mig. Jag tycker att det har hjälpt mig att jag har pratat med andra om det, sa han då.

Men under torsdagskvällen var han tillbaka i matchspel igen. Erlandsson har under senaste tiden tränat med Halmstads BK och ryckte in för HBK:s U21-lag mot Falkenbergs FF (1-1) i U21-allsvenskan. Erlandsson ficik ställa sig i mål med anledning av att HBK:s andremålvakt Malte Påhlsson hade feber.

- Det är kul att vara tillbaka igen. Jag har fått träna med HBK och när möjligheten dök upp kändes det som ett naturligt steg att få känna på det, säger han till Hallandsposten.

Ett annat glädjeämne för bollklubben var att Johan Oremo gjorde comeback i matchspel. Anfallaren gjorde sin första match sedan han i mars skadade ena korsbandet och spelade i 45 minuter i det oavgjorda mötet.

- Det var skönt att vara på planen även om det är lite i tajmingen som saknas. Knäet fungerade hur bra som helst och det var väl det som var huvudsaken. Det fanns ingenting att klaga på, säger han till Hallandsposten.