I samband med en intervjuförfrågan från TV4-Sporten lät AFC Eskilstunas målvakt Gianluca Curci meddela att kontraktet med klubben brutits.

"I will not in Eskilstuna. My contract is finished", skrev målvakten i ett sms.

Men det var inte sant. I ett nytt sms skriver målvakten att han helt enkelt gett fel information.

"Det var inte sanningen om mitt kontrakt, men jag har problem med mitt öga", skriver målvakten, och skicar med en bild på ett svullet öga.

Gianluca Curci skrev, då han anlände till AFC, ett treårskontrakt med klubben. Av det avtalet återstår det nu två år.

AFC Eskilstuna kvalar nästa vecka för att ta sig upp i allsvenskan igen, då man ställs mot Brommapojkarna över två matcher.