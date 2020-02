Dalkurd gjorde svagt ekonomiskt 2019 – var ”en dag” från konkurs: ”Så nära var det”

Dalkurd åkte ur allsvenskan 2018 och spelade därför 2019 i superettan. Klubben drogs då med en tung ekonomisk situation, mycket på grund av en fordran mot Kawa Junad, som investerade i klubben men som 2019 valde att sluta investera. Summeringen för 2019 blev därmed ett minusresultat på 18,6 miljoner kronor,

- När man summerar fjolåret så insåg vi under sommaren att de tidigare ansvariga hade räknat in en orimlig summa på en stor fordran som de räknade med att få. När verkligheten kom i kapp och vi insåg att de pengarna inte skulle komma så började vi skära ned och dra ned på så mycket kostnader som möjligt. Jag tycker att vi har gjort det sjukt bra med tanke på omständigheterna, att överleva, säger klubbens vd Memo Meral till UNT.

Situationen blev så dålig i november att klubben bara var en dag från konkurs.

- Det Dalkurd har upplevt de senaste tre åren tror jag inte många klubbar genomgår på 50 år. Det är ett under att vi står kvar här och ett stort tack till många frivilliga som jag nämnde under årsmötet, säger Meral.

- Om man säger att allt ska betalas den 27:e så var det den 26:e om man ska förklara. Så nära var det.

Dalkurd fick skära ner på flera kostnader under 2019, bland annat personalkostnaderna som minskade från 33 till 15 miljoner. Klubben sålde också aktier, där 19 olika aktieägare gick in med 50 000 till 250 000 kronor, och fick ett lån från en familj i Uppsala. Fordran som Kawa Junad hade mot Dalkurd har till viss del skrivits ner och till viss del har betalats. In i 2020 har Dalkurd ett positivt eget kapital på 4,1 miljoner kronor.