Dalkurd-spelare sydde ihop lagkamrat: "Speciell stund"

Foto: Dillan Ismail/C More.

Peshraw Azizi fick ett jack i huvudet mot Västerås SK. Då fick lagkamraten och läkaren Dillan Ismail rycka in. Ismail lappade ihop Azizi med hjälp av en VSK-spelares mobilljus. - Det var en speciell stund, säger Ismail till Fotbollskanalen.

Dalkurd kryssade i söndags mot Västerås SK borta i superettan. Uppsala-laget ledde under stora delar av matchen, men tappade i den nionde övertidsminuten in 1-1. I samma sekvens som Douglas Karlberg nickade in bollen i mål, så fick Dalkurd-spelaren Peshraw Azizi en rejäl smäll mot huvudet, började blöda och fick ett stort bandage.

Azizi fick efter matchen behandling och dessutom sys i huvudet - men möjligen lite oväntat av en lagkamrat. Försvararen Dillan Ismail, som är utbildad läkare, lade ut en bild på sitt Twitter-konto när han sydde Azizi och samtidigt fick hjälp av VSK-spelaren Karwan Safaris mobiltelefon som ficklampa, medan Dalkurd-spelaren Ahmed Awad fungerade som mentalt stöd till Azizi och även VSK:s läkare var på plats i rummet.

Nu berätttar Ismail mer om den lite annorlunda händelsen.

- Det var en speciell stund det där. Märkligt, men roligt, säger han till Fotbollskanalen.

- I samband med deras mål gick deras spelare upp i duell med Peshraw och då tror jag att han fick en armbåge i skallen. Vi såg direkt att det var ett ganska stort och djupt jack, så vi konstaterade att vi behövde sy. Vi gick in på läkarrummet och då var det jag, Karwan, deras lagläkare och Ahmed Awad som var inne i rummet och hjälptes åt för att lappa ihop Peshraw. Karwan fick lysa med mobilen och Awad var moraliskt stöd, så det var roligt, fortsätter han.

Ismail kunde inte arbeta under de förhållanden han är van vid med tanke på att han inte var på en vårdcentral eller ett sjukhus, men berättar att det gick bra ändå tack vare samtliga personers hjälp och att Azizi senare fördes till sjukhus för vidare undersökningar.

- Det var snällt att alla kunde hjälpa till. Det var inte den optimala miljön. När man är på sjukhus har man en mer sterilare och såklart proffsigare miljö, men vi fick hjälpas åt och det var folk som var behjälpliga, väldigt trevliga och snälla. Det underlättade för oss alla och för mig. Det var skönt att vi kunde hjälpas åt. Peshraw tyckte också att det var lite roligt, sättet vi jobbade på, säger Ismail och fortsätter:

- Jag vet inte varför det blev jag som strukturerade och sydde, men man måste ha en läkare på plats och är det vi som är hemmalag måste vi ha vår läkare på plats och är det de som är bortalag, så tror jag att det är de som ska ha sin läkare på plats. Då ska den läkaren kunna jobba för båda lagen. Nu var det mer att vi konstaterade på planen att det var ett ordentligt jack och då pratade jag med deras läkare om att vi behövde sy och sedan blev det jag som sydde. Det blev i varje fall bra. Peshwar åkte in till akuten sedan och röntgade skallen, men jag tror att allt blev bra.

Ismail arbetar, vid sidan av fotbollen, på en vårdcentral med allmänmedicin. Han tycker att det fungerar bra att kombinera både fotboll på elitnivå med ett arbete som läkare.

- Jag ser inte det som jobb. Jag tycker att det är så himla kul och givande. Jag tycker att det är kul att åka till jobbet. Jag kan vara trött efter en träning och det skulle kanske vara skönt då att vila och ta det lugnt, men det är som två olika tröttheter. Fotbollsträningen gör att man blir fysiskt trött, men med jobbet är det inte fysiskt jobbigt på det sättet. Det är mer mentalt och att man måste tänka ordentligt, ha huvudet på skaft och göra bedömningar. Det är två olika tröttheter och det fungerar väldigt bra, så jag trivs väldigt bra. Jag är glad över att jag kan göra båda delarna.

Tar du över som lagläkare också framöver?

- Nej, jag är på planen en fotbollsspelare och fokuserar i första hand på det, men om jag kan hjälpa eller om någon skadar sig, så kommer jag såklart vara där framme och försöka hjälpa. Det vill jag alltid göra, men än så länge är jag fortfarande fotbollsspelare. Det får i sådana fall bli i framtiden, kanske jobba med något fotbollslag eller med något annat inom idrotten.