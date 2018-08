Debuten kan dröja för HIF:s nyförvärv: ”Med Wanderson kan det ta 14 dagar”

Helsingborg satsar stort på att ta steget upp från superettan tillbaka till allsvenskan och därmed återvända till serien laget lämnade för två år sedan. Tidigare i somras hämtades både Andreas Granqvist och Rasmus Jönsson in och duon har redan debuterat för sin nygamla klubb – men för de senaste tillskotten kan det ta längre tid.

- Det vet jag inte. Med ''Hogge'' [Markus Holgersson] kan det gå snabbt. Wanderson ska väl in på migrationsverket och snurra med några papper. ''Hogge'' först och sen Wanderson. Det kan nog ta fjorton dagar med Wanderson, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Oavsett när Holgersson och Wanderson debuterar för sin nya klubb är Ljung nöjd med de bägge nyförvärven och öser framförallt beröm över försvarsspelaren Holgersson.

- [Markus] Holgersson är det finaste man kan vara i mina ögon, han är en vardagshjälte. Med det menar jag att det är en spelare och person som förstår värdet av att sköta sitt dagliga arbete på ett bra sätt. När han är här, men också det som händer när vi inte träffas. Det vet jag blir skött på bästa sätt, säger han.

- Wanderson är trygg på bollen, säker i den miljön där vi försöker få in spelare i olika ytor. Det är klart att han inte är felfri. Men misstagen är färre och vi får ut mer av de spelarna, än om man kanske är lite orutinerad och tappar boll i fel lägen. Vi får bättre flöde i vårt anfallsspel, och vi kan koppla på fler moment i våra offensiva aktioner. Jag förväntar mig en duktig målskytt helt klart.

I nästa omgång av superettan möter HIF Örgryte på bortaplan. Matchen spelas på tisdag och kan ses i C More och streamas via cmore.se.