Degerfors stormar mot allsvenskan - bärgade sjätte raka segern

Degerfors IF-Västerås SK 4-1 (3-1)

Degerfors är, efter 23 år, nära en comeback i allsvenskan. På måndagen började det visserligen tungt med ett tidigt insläppt mål mot Västerås SK, då Filip Tronet gav bortalaget ledningen, men sedan vände Degerfors på steken i första halvan av matchen. Först kvitterade Victor Edvardsen till 1-1 och sedan ordnade Axel Lindahl och Christos Gravius 3-1-ledning i halvtid. Degerfors kontrollerade därefter spelet och i den 57:e minuten fastställde Edvardsen slutresultatet till 4-1. Degerfors bärgade därmed sjätte raka segern i superettan och toppar nu tabellen med åtta poäng ner till tvåan Halmstads BK och med tio poäng ner till trean Jönköpings Södra i tabellen. Nio matcher återstår av säsongen.

Trelleborgs FF-Norrby IF 2-2 (1-2)

Trelleborgs FF vände på måndagen ett 0-2-underläge till 2-2 och en poäng mot Norrby hemma på Vångavallen. Norrby tog nämligen tidigt ledningen i matchen, då Nicklas Savolainen, i den åttonde minuten, ordnade 1-0. Sedan fyllde Oke Akpoveta på till 2-0 innan Trelleborg vände. Haris Brkic skickade in reduceringen i den 37:e minuten, medan Oscar Johansson kvitterade sent i andra halvlek. Trelleborg är nu på tolfteplats, medan Norrby är på tiondeplats i superettan-tabellen.