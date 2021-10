Delad poäng mellan Brage och Öster efter målrik första halvlek

Det var en målrik första halvlek när Brage tog emot Östers IF. Efter kvarten spelad öppnades målskyttet för hemmalaget, från Leonard Pllana, vars fina form fortsätter. Han drev själv upp bollen till straffområdet och gick på ett hårt avslut, in vid bortre stolpen.

Kvarten senare kom repliken från Öster, när Nicolas Mortensen stötte in bollen efter en frispark. Det hela skulle sedan upprepas, att Brage tog ledningen och Öster kvitterade.

Bara minuter efter Mortensens mål satte Pontus Hindrikes in 2-1. Även det kom till efter en fast situation, men han satte in en hörnretur på volley. Det var strax innan paus som Alex Hauksson sedan kvitterade för andra gången i matchen. Lucas Lima serverade en fin boll framför mål, som Hauksson placerade in.

ANNONS

Andra halvlek blev sedan mer defensiv för Brages del, som kan antas vara rädda för poängen de hade. Resten av matchen blev därefter mållös, efter målkalaset i första. 2-2 blev slutresultatet i matchen.

Det ger Brage en viktig poäng, då de för tillfället huserar på negativ kvalplats. Öster befinner sig på en säkrare mittenposition, närmare bestämt sjundeplatsen.